AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:52 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:52

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun TBMM'de kabul edilerek kanunlaştığını belirtti.

Düzenlemenin, benzerleri diğer medeni ve demokratik ülkelerde de bulunan, tüm sosyal medya kullanıcılarının hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik olduğunu ifade eden Şahin, "Kanun koyucunun görevi, değişen ve gelişen şartlara, durumlara ve zamanın gerekliliklerine göre kişilerin hak ve özgürlüklerini koruyan, yükümlülüklerini tanzim eden düzenlemeleri hayata geçirmektir." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Gazete, radyo, televizyon gibi iletişim araçları hayatımıza girdikten sonra nasıl bunlarla ilgili hukuki düzenlemeler yapıldıysa sosyal medyaya yönelik olarak da bu tür düzenlemelerin yapılması bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Günümüzde sosyal medyanın nasıl bir dezenformasyon aracına dönüştüğünü, kişilerin hak ve özgürlüklerinin nasıl ihlal edildiğini hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz."

"Sosyal medyaya yönelik getirdiğimiz kanuni düzenlemeyle bu tür istenmeyen durumların önüne geçilecektir." ifadesini kullanan Şahin, şu görüşlerini paylaştı:

"Maddeler incelendiğinde düzenlemenin kişi hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik olduğu açıkça görülecektir. Bu düzenlemeyle sosyal medyanın bir tür sosyal şiddet platformuna dönüşmesinin önüne geçilecek, her türlü siber zorbalık büyük ölçüde engellenecektir."