Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken düşen uçakta bulunan Libya Genel Kurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'a ve başkanlığını yaptığı heyete rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına baş sağlığı diliyorum, taziyelerimi sunuyorum. Düşen uçak için inceleme sürüyor. Tahkikat başladı, gereken yapılacak.

Türkiye'yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz. Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak, yankı odalarından sadece birbirimizle konuşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmektir.

Siyaset sahnesinde arz-ı endam edenlerin meşgul olduğu bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Biz milletin derdiyle dertleneceğiz. Uzak yakın demeden her haneye erişmek AK Parti'nin siyaset anlayışının özüdür. AK Parti Genel Başkanı olarak, bacaları tütmeyen evleri mutlaka bulmanızı hepsine tek tek el uzatmanızı istiyorum.

Milletle arasına mesafe koyan bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Vatandaşla arayı soğutmanın mazereti yoktur. Kibir, gurur, çarşıda ve pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz.