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AK Parti gönüllüsüne silahlı saldırı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi

İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre cumhurbaşkanlığı seçimindeki mağlubiyeti hazmedemeyen CHP yönetimindeki Bornova Belediyesi çalışanı Celal Karabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlayan AK Parti gönüllüsü Görkem Yeşilyurt'a silahla saldırdı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği Yeşilyurt, çıkan arbedede kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçirdi.

Sabah30 Mayıs 2023 Salı 20:16 - Güncelleme:
AK Parti gönüllüsüne silahlı saldırı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi
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İzmir'in Bornova İlçesinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini hazmedemeyen Bornova Belediyesi çalışanı Celal Karabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlayan AK Parti gönüllüsü Görkem Yeşilyurt'a silahla saldırdı.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Ergene Mahallesi'nden meydana gelen olayda CHP'li Belediye çalışanı Karabalık tarafından 3 el ateş açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurşunların isabet etmemesi üzerine kendini savunmaya çalışan AK Partili Yeşilyurt, silahı almaya çalışırken çıkan arbedede kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yeşilyurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

  • AK Parti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • silahlı saldırı
  • kutlama

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