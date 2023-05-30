AK Parti gönüllüsüne silahlı saldırı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini hazmedemedi

İzmir'in Bornova İlçesinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini hazmedemeyen Bornova Belediyesi çalışanı Celal Karabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlayan AK Parti gönüllüsü Görkem Yeşilyurt'a silahla saldırdı.
ART ARDA ATEŞ ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Ergene Mahallesi'nden meydana gelen olayda CHP'li Belediye çalışanı Karabalık tarafından 3 el ateş açıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kurşunların isabet etmemesi üzerine kendini savunmaya çalışan AK Partili Yeşilyurt, silahı almaya çalışırken çıkan arbedede kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yeşilyurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.