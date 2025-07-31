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Güncel

AK Parti'den Terörsüz Türkiye Komisyonuna katılacak isimler belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye kapsamında komisyon üyelerini açıkladı.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
AK Parti'den Terörsüz Türkiye Komisyonuna katılacak isimler belli oldu
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"Terörsüz Türkiye" komisyonuna AK Parti'den katılacak isimler belli oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyondaki isimlerin hukukçulardan oluştuğunu dile getirdi.

Güler açıklamasında "7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Burhan Kayatürk, Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Güler, şöyle devam etti;

Çoğunluğu hukukçu, siyaset bilimci, toplum bilimci olmak üzere milletvekillerimizi belirlemiş olduk ve Meclis Başkanlığımıza da biraz önce sunduk. Ben komisyonun hayırlı olmasını diliyorum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda inşallah aziz milletimize, ülkemize yararlı çalışmalar yaparlar, güzel kararlar alırlar. Biz de en üst seviyede AK Parti grubu olarak komisyon çalışmalarına destek vereceğimizi ifade etmiştik. Her türlü çalışmanın, ülkemize yarar getirecek çalışmanın, aziz milletimize yarar getirecek, hizmet edecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede inşallah destekleyeceğiz. Bugün itibarıyla diğer siyasi parti grupları da listelerini vereceklerdir ve Meclis Başkanımız inşallah önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapmak suretiyle de kendi çalışma usul ve esaslarını da belirleyeceklerdir. Ben komisyonumuzun ülkemize, aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
  • Abdullah Güler
  • Terörsüz Türkiye Komisyonu
  • AK Parti Grup Başkanı

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