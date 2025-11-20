Meclis'te basına kapalı yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantıda Komisyon çalışmalarının, rapor sürecinin, oluşturulacak politika belgesinin değerlendirildiğini belirten Güler, İmralı'ya ziyaretin de gündeme geldiğini, bu konuya olumlu baktıklarını aktardı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarınki toplantısında değerlendirmeler yapılacağını aktaran Güler, raporun hazırlık aşamasını kıymetli bulduklarını, rapor sürecinde idari ve yasal düzenlemelerle ilgili siyasi partilerin bakış açısının da ortaya çıkacağını söyledi.

Güler, toplantıda milletvekillerinin hangi başlıklarda görevlendirileceğinin de görüşüldüğünü bildirdi.

İmralı'ya yapılması planlanan ziyarete AK Parti'den kimin katılacağının sorulması üzerine Güler, bunun değerlendirileceğini belirtti.

Güler, İmralı ziyareti konusunda gerekli değerlendirmeyi Komisyonun yapacağını dile getirerek, Komisyonun amacının terörün son bulması, silahın bırakılması, PKK'nın feshinin her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

- "Cumhur İttifakı ile ilgili ortak noktada durduğumuzu zaten daha önceden konuştuk"

MHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidiş için cumartesi gününü işaret ettiğinin hatırlatılması üzerine Güler, "Komisyonun kendi değerlendirdiği hususlara biz bir şey söylemiyoruz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, adaya gidiş için karar almada "salt çoğunluğun" yeterli olduğuna dair açıklaması anımsatılarak, "Oylama olursa siz olumlu oy vereceksiniz değil mi?" sorusuna Güler, "Elbette." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüşmesinin içeriğine dair soruya ise Güler, "Feti Yıldız'la yargı paketini beraber çalışıyoruz. Ekstra 8 madde girecek, onu burada anlattık." dedi.

İmralı Adası'na gidişin görüşmede konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine ise Güler, "Zaten konuşmuştuk. Bir problem yok. Bizim Cumhur İttifakı ile ilgili olumlu baktığımızı, ortak noktada durduğumuzu zaten daha önceden konuştuk. Bu, bugüne has değil." yanıtını verdi.

Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun AK Partili üyelerinden bazılarının İmralı Adası'na gidişe karşı çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bütün milletvekillerimiz parti grubumuza bağlı, kararlarına gayet saygılı. İnsanlar fikirlerini beyan edebilir ama nihayetinde bu istişarelerle bir karar veriyoruz. Bir sorun yok." ifadesini kullandı.

Komisyonun İmralı'ya gidişine olumlu baktıklarını yineleyen Güler, diğer partilere göre bir pozisyon belirlemediklerini, bunun kendi mesuliyetleri olduğunu anlattı.