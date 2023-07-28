İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9572
  • EURO
    29,5591
  • ALTIN
    1688.98
  • BIST100
    6967.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Grup Başkanvekili Gül, BM'nin kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi
Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, BM'nin kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kutsal kitaplara şiddeti kınayan karar tasarısının kabul edilmesini yerinde bulduğunu ancak bu karardan daha çok, uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 11:40 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, BM'nin kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi
ABONE OL

AA muhabirine konuşan Gül, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi.

İslam düşmanlığının Batı'da adeta bir veba gibi topluma sirayet etmesini ve artık hastalıklı bir sosyolojik temele oturmasını uzun süredir endişe ile takip ettiklerini söyleyen Gül, bu sürecin aşırı sağcı siyasetçilerin sorumsuz söylemlerinden daha ileri götürülerek, fiziki saldırı boyutuna taşındığına işaret etti.

Farklı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların art arda ve sistematik olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Gül, "Bu menfur saldırılar, Mushaf'a el uzatmak, Dini Mübin'den toz zerresi bile eksiltmez ancak yapanın alçaklığını 8 milyar insan nezdinde tesciller. Kutsal kitabımıza yönelik saldırılar apaçık bir insanlık suçudur." diye konuştu.

Bunun artık Birleşmiş Milletler tarafından da tescillendiğini ifade eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun söz konusu kararını yerinde buluyorum. Geç kalınmış bu karardan daha önemli olan ise uygulanmasıdır. Bütün ülkeler, büyük bir sorumluluk hissi ile bu tarz eylemlere karşı hukukun işaret ettiği çerçevede yaptırımlarını uygulamalıdır. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar 'ifade özgürlüğü' kılıfı ile ört bas edilemeyecek kadar ağır bir suçtur. İlgili ülkelerin artık bu tarz saldırıları soruşturma konusu etmesi gerekiyor. Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bu meselelerin takibinde önemli görevler ifa edecektir. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu saldırılar bir kıvılcımdır. Bu kıvılcımın adı İslam düşmanlığıdır. Kıvılcım büyük bir yangına dönüşmeden, üye devletlerin ülkemizin gösterdiği hassasiyeti paylaşması lazım. Diğer üye ülkeler Türkiye'yi bu alanda yalnız bırakmaktadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hangi din, hangi görüşten olursa olsun insanlığa yönelik saldırılara ilişkin mevzuat temelinde adımlar attıklarını kaydeden Gül, "Biz bu adımları atarken bütün ülkelerden de aynı duyarlılığı bekliyoruz. Konu bir ülkenin ya da milletin meselesi değildir; insanlığın konusudur. Bu bağlamda uluslararası örgütlere, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya önemli sorumluluklar düşmektedir." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.