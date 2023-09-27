Gül, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldiði Bartýn'da, partisinin il baþkanlýðýný ziyaret etti.

Burada gazetecilere açýklamada bulunan Gül, ülkenin 14-28 Mayýs tarihlerinde güzel bir seçim sonucu yaþadýðýný, milletin ferasetinin her þeyin üzerinde olduðunu ve milletin bunu çok iyi bildiði için Türkiye'nin geleceðini tayin ettiðini söyledi.

Muhalefetin ve bazý CHP sözcülerinin, bugünlerde "Tekrar seçime gidelim. Yine seçim olsun" diye açýklamalarýnýn olduðunu dile getiren Gül, "Yenilen pehlivan güreþe doymazmýþ. Seçimden yeni çýktýk, milletimiz iradesini ortaya koydu. Bunlar seçimden kongreyi, delege seçimini, il baþkanlýðý seçimini anlýyorlar. Zaten Kýlýçdaroðlu'nun kazanacaðý tek seçim de genel baþkanlýðý seçimidir. Þimdiye kadar ülkeye bir çivileri bile nasip olmayan, taþ üstüne taþ koymayan muhalefetin bu hali, Türkiye demokrasisi açýsýndan üzücü. Türkiye'nin kaliteli, projeye dair, projeksiyonuna dair fikir taþýyan bir muhalefete ihtiyacý var. Muhalefetin bu anlamda boþluðu da hala hissedilmektedir." diye konuþtu.

AK Parti'li Gül, Türkiye Yüzyýlý'nda toplumun her kesimini kucaklayacak, toplumun her kesiminin sorunlarýný çözecek þekilde adýmlarý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde attýklarýný anlatarak, Türkiye Yüzyýlý'nýn en önemli iþlerinden ve gündemlerinden birinin de yeni bir anayasa yapma olduðunu kaydetti.

Türkiye'nin, 1 Ekim'de açýlacak Meclisin yeni dönemi ve yasama yýlýyla artýk darbe anayasasýndan kurtulacak, kendi sivil ve yeni anayasasýný yapacak bir imkana kavuþacaðýna iþaret eden Gül, "Bu konuda tüm partilerin ortak bir þekilde çoðulcu, sivil, yeni bir anayasayý yapmasý hususunda beklentimiz var." görüþünü paylaþtý.

- "TÜRKÝYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENÝ SÝVÝL ANAYASADIR"

Türkiye'nin çoðulcu, demokratik, daha özgürlükçü sivil bir anayasaya ihtiyacýnýn bulunduðunu, bunu da yine toplumun tüm kiþileriyle konuþarak, ortaklaþarak yapacaklarýný aktaran Gül, "AK Parti olarak çaðrýmýz tüm partilere; gelin bu anayasayý beraber yapalým, darbe anayasasýndan ülkemizi kurtaralým. Herkesin 'Benim anayasam iþte bu' diyeceði bir anayasayý ortaya koyalým. Bunu yapabilecek güçteyiz. Milletimizin de beklentisi bu yöndedir. Hep beraber 84 milyon vatandaþýmýzýn burada emeðinin olduðu, fikrinin olduðu bir anayasayý Türkiye hak ediyor. Türkiye Yüzyýlý'nýn anahtarý yeni sivil anayasadýr. Bunu da hep beraber bu dönemde gerçekleþtirmek istiyoruz." ifadesini kullandý.

Partilerinin 7 Ekim'de büyük kongresini yapacaðýný ve "Türkiye Yüzyýlý için hep ileri" sloganýyla güçlü Türkiye için yola devam edeceklerini belirten Gül, kongrelerinin "yenilenme kongresi" olacaðýný dile getirdi.

Gül, her seçimi kazanan bir parti olmalarýna raðmen "yenilik, deðiþim" dediklerine, ancak muhalefetin, kaybedenlerin hala "statüko" dediðine dikkati çekerek, "Biz 'Nerede eksiðimiz var?' diye kendimize dönüp özeleþtiri yaparak, milletimize daha fazla yüzümüzü dönerek, yenilikle deðiþikle yolumuza devam edeceðiz." deðerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin, "Cumhur Ýttifaký ile ortak aday mý çýkacak?" þeklinde sorusuna ise Gül, "Kongremiz var. Kongre sonrasýnda ortak bir þekilde Cumhur Ýttifaký'yla Genel Baþkanýmýzýn belirleyeceði bir çalýþma heyeti, yetkili kurullar deðerlendirecektir. Ama yerel seçimlerde yine Cumhur Ýttifaký'nýn eþ güdümüyle milletimizle kenetlenerek çok iyi bir sonuç alacaðýmýza inanýyoruz. Ona yönelik çalýþmalar da devam ediyor." yanýtýný verdi.

Abdulhamit Gül, ardýndan Esnaf ve Sanatkarlar Odasý ile Muhtarlarý Derneðini ve esnafý ziyaret etti.