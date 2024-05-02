AK Parti Grup Başkanvekili Gül: Marjinal terör örgütlerinin polislerimize saldırılarını kınıyoruz

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, 7 Ekim'den itibaren İsrail soykırımının Filistin'de sürdüğünü belirterek, "Netanyahu hükümeti masum insanları öldürmeye devam etmektedir. Üzerinden ne kadar geçerse geçsin Gazze'yi, Kudüs'ü unutmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlarla ilgili vicdan sahiplerinin tüm dünyada ayağa kalktığını dile getiren Gül, İsrail zulmüne karşı ayağa kalkan birçok ülkenin üniversitelerindeki akademisyen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.



Barışçıl gösterilere karşı yapılan uygulamaları şiddetle kınayan Gül, "Filistin'in yanında yer alınca insan hakkı gündeme gelmiyor, gözaltılar geliyor. İsrail lehine bir şey söylerseniz 'insan hakkı', Filistin'in, mazlumların lehine bir şey söylerseniz 'gözaltı' uygulaması, demokrasiyle bağdaşmamaktadır. İnanıyoruz ki Gazze'deki abluka da sona erecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayarak, şunları kaydetti:

"İşçilerimizin ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle hayat pahalılığının sona ermesi, fahiş fiyatlar gibi toplumun tüm kesimlerini etkileyen sorunların farkındayız. Hazine ve Maliye Bakanımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalarını yoğunlukla sürdürmektedir. Rasyonel politikalarla, vatandaşımızın meselelerini gündeme alan çalışmalarla 4 yıllık süre içerisinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki günlerde fahiş fiyatların denetimine ilişkin yine milletimizin hayrına yasa düzenlemelerini Gazi Meclisimizin gündemine sunacağız.

Bir bayram üzerinden, işçilerimizin en önemli günü üzerinden bir gerilim hattı çıkarmaya yönelik çalışmalar asla kabul edilemez. Dün marjinal terör örgütlerinin aynı zamanda bir emekçi olan polislerimize yönelik yapmış olduğu saldırıları kınıyoruz. Hepimizin huzuru ve güvenliği için gayret eden polislerimize selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz."

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, pomza madeninin dünya rezervinin yüzde 50'sine yakınının Türkiye'de olduğuna işaret ederek, "Bitlis ve Nevşehir havzasında yoğun olarak bulunan, inşaattan kozmetiğe, savunma sanayisinden tarıma çok geniş bir kullanım alanına sahip pomza madenimiz, ülke ekonomisine yılda 15 milyar liranın üzerinde bir katkı sunmaktadır. Türkiye çapında 15 binden fazla kişiyi istihdam sağlamaktadır." diye konuştu.