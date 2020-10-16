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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Vergi ve SGK borçlarını yapılandırmaya çalışıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Muş Yeni İstihdam Paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Muş, 'Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için çalışıyoruz' dedi.

16 Ekim 2020 Cuma 15:06 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:13
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