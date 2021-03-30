AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Seçimler zamanında yapılacaktır

AA 30 Mart 2021 Salı 17:40 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 17:40

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gerçekleştiği 24 Mart'ın, "2023'ün başlangıcı", sivil, demokratik, özgürlükçü anayasa idealini gerçekleştirme ahdini milletle paylaştıkları gün olduğunu ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine bugün başlanacağını belirten Özkan, daha sonra ise Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Teklifi'nin görüşüleceğini bildirdi.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin uzun zamandır gündem konusu olduğunu kaydeden Özkan, bu çerçevede konunun taraflarıyla bütün değerlendirmelerin yapıldığını söyledi.

Yasal boşluğu ortadan kaldırmak, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için bu düzenlemeyi Meclis gündemine getirdiklerini anlatan Özkan, "Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla orada bir boşluk meydana geldi. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın insan hak ve özgürlüğü ihlalleri ile karşı karşıya kalmamaları için hassasiyetle düzenlenmesi gereken bir alandır." değerlendirmesinde bulundu.

- "KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMACI ORTADAN KALKMASI HALİNDE İKİ YIL SONUNDA SİLİNECEK"

Cahit Özkan, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında kamuya alımlarda güvenlik soruşturmasının önemine dikkati çekerek, yapılan değişikliklerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kanun teklifinin bu boşluğu doldurarak devletin, vatandaşların hak ve özgürlüklerini ihlal etme riski taşıyan başta kamu görevlileriyle ilgili soruşturma sürecini düzenlediğini vurgulayan Özkan, "Düzenleme, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının kapsamını ve niteliklerini ortaya koyuyor. Her bakanlık biriminde 3 kişiden oluşan bir güvenlik, soruşturma komisyonu kurulacak ve yapılan arşiv araştırmasının içeriğiyle ilgili bir rapor hazırlayacak. İlgili bakanlık nezdinde mesleğe kabullerde değerlendirmeye esas teşkil edecek." diye konuştu.

Kişisel verilerin korunmasına aykırı herhangi bir muamele ile hiçbir vatandaşın karşı karşıya kalmayacağının altını çizen Özkan, elde edilen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde iki yıl sonunda değerlendirme komisyonlarınca silineceğini belirtti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkan, İstanbul Sözleşmesi'nin boşluğunu dolduracak yeni bir çalışmalarının olup olmadığının sorulması üzerine, "Biz, 'Kadına karşı şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle mücadeleyi benimsemiş ve bunu siyasetinin temeli teşkil eden bir anlayışın mensubu olarak bugüne kadar pek çok anayasal ve yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu mücadele, anayasal düzenleme gerektiriyorsa anayasal düzenleme, yasal düzenleme gerektiriyorsa yasal düzenleme." dedi.

Cahit Özkan, Avrupa Konseyinin bu sözleşmesinin bütün dünyada kabul görmediğine dikkati çekerek, pek çok Avrupa ülkesinin bu sözleşmeyi imzalamadığını, bir kısmının da Türkiye gibi sözleşmeden çekildiğini kaydetti.

Türkiye'nin bu çerçevede anayasal ve yasal reformlar yapacağını bildiren Özkan, "Yine beraberinde uluslararası sözleşmelerle, aynı kaygıları taşıyan bütün coğrafyayla bir araya gelerek sözleşme arayışı içerisinde olacağız." diye konuştu.

- "SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR"

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar sürekli seçim beklentisi içinde olanlar, her daim güncelledikleri yeni seçim tarihleri ile milletimizin kafasını karıştırmaya gayret ettiler. Bir sonraki seçim tarihi anayasal olarak ne zaman öngörülüyorsa, o tarihe kadar hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız görevi başındadır. Bundan önce seçim istemek demokrasiye, milletimizle yapılmış olan sözleşmeye aykırıdır. İnşallah 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize hizmet borcunu ödemiş olan hükümetimiz, yeniden yetki almak, yeniden milletimize hizmet etmek ve büyük idealleri gerçekleştirmek üzere seçim vakti saatinde yapılacaktır. Erken seçim bekleyenler, bir bahardan diğer bahara bu arzularını yinelemektedirler. Ancak hepsi boş çıkmaktadır. Bunun milletimizin enerjisini tüketmek anlayışıyla yapıldığının farkındayız. Gelin, milletimizin enerjisini boşa tüketmeyin, millete hizmet borcunuzu, millete hizmet etmek suretiyle gösterin. Aksi takdirde geçmişten bugüne kadar bu beklentiniz boşa çıktığı gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır. Seçimler zamanında yapılacaktır."

- "HER KİM NEREDE, HANGİ YANLIŞI YAPARSA BEDELİNİ ÖDER"

Uyuşturucu kullandığı görüntüler sosyal medyada yayınlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin muhalefet partilerinden gelen soruların hatırlatılması üzerine Özkan, "İster bürokratik görevlerde ister siyasi partilerde her kim nerede, hangi yanlışı yaparsa bedelini öder. Türkiye Cumhuriyeti devleti, demokratik bir hukuk devletidir." dedi.

Hukuku ihlal edenleri kulağından tutup yargının önüne götürmenin herkesin vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Özkan, "AK Parti, bu tür olaylarla ilgili her nerede bir hak ihlali, hukuka aykırılık teşkil eden davranış varsa kulağından tutar, yargının önüne getirir, sonuna kadar da takipçisi olur. Parti yetkilerimiz gerekli açıklamaları yapmıştır." ifadelerini kullandı.