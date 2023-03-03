İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8954
  • EURO
    20,0336
  • ALTIN
    1120.23
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Aylarca süren altılı masa tiyatrosu dağıldı
Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Aylarca süren altılı masa tiyatrosu dağıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya ilişkin açıklamalarıyla 'Aylarca süren altılı masa tiyatrosu dağıldı. Parlamenter sistem hayali iflas etti.' dedi.

AA3 Mart 2023 Cuma 18:53 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Aylarca süren altılı masa tiyatrosu dağıldı
ABONE OL

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in altılı masa ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Altılı masanın tarihe gömüldüğünü kaydeden Tunç, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Altılı masanın toplanıp toplanıp dağıldığını aktaran Tunç, "Aylarca süren altılı masa tiyatrosu dağıldı. Parlamenter sistem hayali iflas etti. Biz bugüne kadar olduğu gibi milletimizle omuz omuza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı sarmaya, Türkiye'yi hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç şunları kaydetti:

"Birbiriyle taban tabana zıt, koltuk paylaşımı dışında herhangi bir ortak noktası bulunmayan, milletimizi suni gündemle meşgul eden altılı masa tiyatrosu fiyasko ile sonuçlanmış, bugün itibarıyla seçimi göremeden iflas etmiştir. Tek vaatleri eskiye dönüş olan, milli irade yerine kendi vesayetleri altında kukla bir cumhurbaşkanı arayan altılı masa ortakları, eski Türkiye'nin kumpaslarını, koalisyon kavgalarını milletimize bir kez daha hatırlatmıştır. Hayalini kurdukları güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi çökmüştür. Bizim gündemimiz aziz milletimizin gündemidir."

Cumhur İttifakı'nın gündeminin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'yi daha ileriye taşıyarak milletin refahını artırmak, demokrasiyi yükseltmek olduğunun altını çizen Tunç, şunları aktardı:

"Vakit, güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte destek olma vaktidir. Vakit, asrın felaketi sonrası yaralara merhem olma, milletimizin taleplerine cevap verme, güven ve istikrarı sürdürme, sağlam bir irade vaktidir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.