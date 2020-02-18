AK Parti'den, Gezi parkı davası kararı açıklaması

AA 18 Şubat 2020 Salı18:31 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 18:56

Turan, AA muhabirine, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada mahkemenin verdiği beraat kararını değerlendirdi.

Yargı kararının her şeyin üzerinde olduğunu belirten Turan, "İşimize geldiğinde 'doğru', işimize gelmediğinde 'yanlış' deme lüksümüz yok. Ancak Gezi olaylarında yaşanan Vandalizm'i, saldırganlığı, terör örgütünün açılan sözde flamalarını unutamayız." diye konuştu.

Kararın, Gezi Parkı olaylarını, tarihe düşülen kara bir leke olmaktan çıkarmayacağını söyleyen Turan, "Gezi davasında delil yetersizliği gibi hukuksal konulardan dolayı karar verilse de milletin vicdanındaki yeri mahkumiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, o dönem gerek ekonomik gerekse toplumsal anlamda ciddi yaralar aldığını vurgulayan Turan, "Reform süreçlerini yavaşlatan Gezi olayları yaşanmasaydı, Türkiye bugün farklı gündemleri konuşuyor olacaktı. Gezi olayları başarıya ulaşsaydı, hükümetlerin sokakta kurulacağı bir dönem yaşayacaktık. Bunu Mısır ve benzeri ülkelerde gördük. Bu karar, bunları bize unutturmayacak." diye konuştu.

Mahkeme kararının FETÖ'nün desteğini, dış güçlerin para transferini, yabancı yayın kuruluşlarının algı oyunlarını aklayamayacağını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Bu konudaki duruşumuz nettir. Kararı olumlu ya da olumsuz bulmaktan ziyade, yaşananların bir hak aramaktan, bir çevre duyarlılığından fazlası olduğu, başka niyetlere hizmet ettiği herkesin malumudur. Mahkeme kararı kimi zaman vicdanlarda yer bulur kimi zaman yer bulmaz. Dava süreci henüz tamamlanmadı. İtiraz hakkı var. Kaldı ki beraat kararları, suçun olmadığı yönünde değil, delil yetersizliğine dayandırıldı."