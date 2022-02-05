AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga'daki son gelişmeleri inceledi

AA 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:18 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:18

Yetkililerden bilgi alan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biga'da iki gün önce yoğun kar yağışının ardından sağanak nedeniyle çayın taştığını hatırlattı.

EN BÜYÜK ŞANSIMIZ BİRKAÇ SENE ÖNCE YAPILAN DERE ISLAHI ÇALIŞMASI

En büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Turan, şunları belirtti: "Belediyemiz öncülüğünde, tüm kamu kurumlarımız çok sayıda aracın tahliyesini sağlarken, 20 civarında aracımız maalesef suya kapıldı. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki yağan yağmur çok fazla. En büyük şansımız birkaç sene önce yapılan dere ıslahı çalışması. Bu çalışma yapılmasaydı oluşabilecek zararı düşünmek bile istemiyorum. Tüm arkadaşlarımızın, Kaymakamlığımızın, Belediyemizin büyük özverisi ile kısmen daha az hasar ile atlattık. Bigalı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Hemşehrilerimizin güzel günlerinde de kötü günlerinde de acı günlerinde de tatlı günlerinde de zor günlerinde de hep yanlarındayız. İlgililerden bilgi alıp çalışmaları takip etmek için bir aradayız. Allah, böyle felaketleri bir daha yaşatmasın."

Turan'a incelemelerinde, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ve AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan eşlik etti.