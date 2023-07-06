İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1197
  • EURO
    28,5314
  • ALTIN
    1603.41
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu taburcu oldu
Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu taburcu oldu

Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu taburcu oldu
ABONE OL

Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yenişehirlioğlu'nun hastanedeki tetkikleri sonucunda bel bölgesindeki ikinci omurga seviyesinde bir çökme kırığı ile boyun bölgesinde zorlanma ve buna bağlı ağrılarının olduğu tespit edildiği belirtildi.

Yenişehirlioğlu'nun, AFSÜ'de 28 gün boyunca mutlak yatak istirahati aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFSÜ Rektör Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Aslan'ın başında bulunduğu ekibimiz tarafından tedavisi hastanemizde tamamlanan Yenişehirlioğlu, yürümeye başlamasının ardından hastanemizden taburcu edildi."

Açıklamada ifadesine yer verilen Aslan, Yenişehirlioğlu'nun, uygulanan tedaviler ile iyileşme sürecinin hızlanmasının yanı sıra son Tomografi ve MR çekimlerinde de olumlu bir tablo elde edilmesi ve omurga kırıklarında kullanılan omurga destek korsesi ile yürümeye başlamasının ardından taburcu olmasına karar verildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Aslan, "Yaklaşık bir aydır hastanemizde misafir ettiğimiz Yenişehirlioğlu'nu genel durumunun iyi olması ve yürümeye başlamasının ardından bir süre daha evinde istirahat etmesini önererek, bugün itibariyle şifa ile taburcu ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İYİLEŞME SÜRECİNE GEÇMİŞİZ"

Yenişehirlioğlu da sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bir video paylaştı.

Trafik kazası nedeniyle AFSÜ'de bir ay boyunca tedavi gördüğünü aktaran Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Allah'a şükrediyorum çünkü böylesine güzel bir hastanede çok değerli doktorlarımla, hemşirelerimizle ve uzmanlarımızla sağlıklı bir zamana ulaşmış olduk. Bugün ayağa kalkabildik. İlk yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Tomografilerimiz de çekildi. İyileşme sürecine geçmişiz. AFSÜ'nün rektöründen bütün değerli doktorlarına ve tüm çalışanlarına gönül dolusu teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Ünal Özdemir (53) idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil, 9 Haziran'da Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Karacaören Kavşağı'nda önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmış, araçta bulunan Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.