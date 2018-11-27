AK Parti grup toplantısı son dakika belediye başkan adayları isim listesi 27 Kasım 2018 AK Parti İstanbul Ankara İzmir adayları isim listesinde kimler var

AK Parti grup toplantısı öncesi heyecan dorukta. AK Parti grup toplantısı son dakika belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti İstanbul Ankara İzmir adayı belli oldu mu? 2018 AK Parti il il belediye başkan adayları isim listesinde kimler var? AK Parti grup toplantısı saat kaçta başlıyor? AK Parti Grup Toplantısı ne zaman? 20 ilin AK Parti belediye başkan adayları saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. AK Parti grup toplantısında bugün aralarında Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerinde bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. Bu illerin arasında Ankara ve İzmir'de yer alıyor. TBMM'deki haftalık grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 20 ildeki belediye başkan adaylarını açıklayacak. Aralarında Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de bulunduğu aday listesi merakla bekleniyor. AK Parti'nin İstanbul adayı da merak edilirken bu konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.Başkan Erdoğan, partisinin ilk grup belediye başkan adayını Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören ile açıklamıştı. Belediye başkan adayları, il başkanları ve milletvekillerinin katıldığı törenin ikinci etabı, bugün grup toplantısında gerçekleştirilecek. Cumartesi günü, aralarında bazı büyükşehirlerin de olduğu 40 ilin başkan adayını açıklayan Başkan Erdoğan, bugünkü grup toplantısında da Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da aralarında olduğu 20 ilin adaylarını açıklayacak. AK Parti grup toplantısı belediye adayları isim listesi ile ilgili detaylar star.com.tr'de. İşte Ak Parti belediye başkan adayları tam isim listesi

AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?



AK Parti grup toplantısı için heyecan dorukta. Gözler, Başkan Erdoğan'ın açıklacağı belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti grup toplantısı bugün saat 11.15'te TBMM'de başlayacak.







HANGİ İLLER AÇIKLANACAK?



Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin 40 il belediye başkan adayını açıklamıştı. Bugün gerçekleşecek AK Parti grup toplantısında ise 20 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.



İşte adayların açıklanacağı iller;



Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı



CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 20 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLAYACAK!



Partisinin 16'sı büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek.



İşte adayların açıklanacağı iller:



Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin Afyonkarahisar, Çanakkale, Çorum, Uşak, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı



AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?



AK Parti grup toplantısı öncesi heyecan dorukta! Ankara ve İzmir belediye başkan adayları bugün açıklanacak. Kritik açıklamanın yapılacağı grup toplantısını takip etmek isteyenler "AK Parti grup toplantısı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. AK Parti grup toplantısı saat 11.15'te TBMM'de başlayacak.

AK PARTİ İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU MU?



AK Parti grup toplantısında (27 Kasım) 20 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. Listede İstanbul yer almıyor. Peki; AK Parti İstanbul adayı belli oldu mu? Hemen belirtelim ki AK Parti İstanbul adayı henüz açıklanmadı.



Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.



İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.

AK Parti İstanbul ile final yapacak



Başkan Erdoğan, bugün aralarında Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da yer aldığı 20 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti, İstanbul ile final yapacak.



Başkan Erdoğan, partisinin ilk grup belediye başkan adayını Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören ile açıklamıştı. Belediye başkan adayları, il başkanları ve milletvekillerinin katıldığı törenin ikinci etabı, bugün grup toplantısında gerçekleştirilecek. Cumartesi günü, aralarında bazı büyükşehirlerin de olduğu 40 ilin başkan adayını açıklayan Başkan Erdoğan, bugünkü grup toplantısında da Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da aralarında olduğu 20 ilin adaylarını açıklayacak.





İŞTE AÇIKLANACAK 20 İL



Başkan Erdoğan’ın bugün açıklayacağı illerin isimleri şöyle: 1 Ankara , 2 İzmir,3 Balıkesir, 4 Sakarya, 5 Konya, 6 Muğla, 7 Trabzon, 8 Eskişehir, 9 Hatay, 10 Mardin, 11 Uşak, 12 Çanakkale, 13 Çorum, 14 Sivas, 15 Yozgat, 16 Karaman, 17 Muş, 18 Bingöl, 19 Çankırı, 20 Afyonkarahsar. Başkan Erdoğan’ın bugün aday olarak açıklayacağı isimler arasında eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra, mevcut kabinede bakan yardımcısı olarak görev yapanların da yer alacağı belirtiliyor.



İLÇELERDE ÇALIŞMA



Büyükşehir ve il merkezlerinin adaylarını açıklarken, ilçeler üzerinde çalışmaların da yoğun şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Bugün açıklanacak Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adaylarının da büyük oranda netleştirildiği, ancak MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri kapsamında bazı ilçeler üzerinde değişikliğe gidilmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor.



İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ



Bu arada MHP ile yürütülen ittifak görüşmeleri, dün iki genel başkan yardımcısının bir araya gelmesiyle sürdü. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadir Durmaz, ittifakın son detaylarını görüşmek üzere bir araya geldiler. AK Parti bu nedenle, ittifak yapılması planlanan ilerin adaylarını açıklamayı da sona bıraktı. İlçeler üzerindeki çalışmalar da ittifaktaki görüşme çerçevesine göre son haline kavuşacak.



İSTANBUL İLE FİNAL



İttifak illeriyle birlikte İstanbul adayının da son isim olarak açıklanması öngörülüyor. İstanbul’un da açıklanmasıyla AK Parti, tüm illerin adaylarını açıklayarak seçim startını meydanlara taşımış olacak.