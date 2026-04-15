  • AK Parti Grup Toplantısı'nda sürpriz isim! Sefa Zengin bakanlarla bir araya geldi
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ‘Erdal Kömürcü' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Zengin, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.

15 Nisan 2026 Çarşamba 14:00
Türk televizyon tarihinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Erdal Kömürcü' karakteriyle ünlenen ve Yeraltı dizisi ile yeniden adından söz ettiren oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Zengin, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in davetlisi olarak katıldığını belirten Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara'ya gelmek istedim. Çünkü Ankara'yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz.

Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" dedi.

