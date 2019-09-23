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Ak Parti Gümrük Kanunu'nu TBMM'ye sundu

AK Parti tarafından 'Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  • DHA
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AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan, 'Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi, 20 maddeden oluşuyor. Teklifle 'Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarları, günün ekonomik şartlarına göre yeniden düzenleniyor. Gümrük mevzuatına aykırı fiillere ilişkin mükerrer ceza uygulamaları sadeleştiriliyor. Teklif ile mükerrer ceza uygulamalarının önüne geçiliyor. Düzenlemeyle ayrıca gümrük mevzuatına aykırı hareket edenlerin, idare tarafından tespit edilmeden gelmeleri halinde uygulanacak cezalarda bazı indirimler öngörülüyor.
 
30 GÜNLÜK SÜRE
 
Teklifle tasfiye edilecek malzemeler ya da ürünlerle ilgili 30 günlük süre öngörülüyor. İthalatçı firmanın, bu ürünleri 30 gün içinde başka ülkeye ihraç etmesi durumunda tasfiyeden vazgeçilecek. Eğer 30 günlük süre içinde bu yapılamazsa devlet eliyle bunlar tasfiye edilecek. Böylece hem ithalatçının mağduriyeti giderilecek hem de kamunun, bunun tasfiye edilmesiyle oluşacak maliyetten kurtulması sağlanacak. Mevcut düzenlemede, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınıyor.
 
Yeni düzenleme ile fazladan alınan yüzde 20'lik dilimin ortadan kaldırılması öngörülüyor. Teklifle gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresi de genişletiliyor. Teklif ile gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına terör suçundan ceza almama ekleniyor. Ayrıca gümrük muhafaza memurlarının emekli olduktan sonra zati silah edinmelerinin önü de teklifle açılıyor. 

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