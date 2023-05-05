İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4974
  • EURO
    21,4885
  • ALTIN
    1276.31
  • BIST100
    4429.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

AK Parti hazırladı: Türkiye Sana Emanet

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Türkiye Sana Emanet' başlıklı reklam filmi hazırladı.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 14:47 - Güncelleme:
AK Parti hazırladı: Türkiye Sana Emanet
ABONE OL

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlanan reklam filmini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Bir değeri, gönül huzuru ve güvenle bir başkasına teslim etmek veya aynı şartlarla teslim almak emanettir" ana fikriyle hazırlanan filmde, Türkiye'nin değerleri yansıtıldı.

Reklam filminde, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Filmin sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen "Türkiye Sana Emanet" mesajına yer verildi.

  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
  • Türkiye Sana Emanet
  • reklam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.