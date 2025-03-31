AK Parti heyeti Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'yi ziyaret etti

MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek bayramlaşmaya gelen AK Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırladı.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Topcu, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın kuvvetlendiği dönemler olduğunu söyledi.

Sürekli ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Gelecek bayramın başta Gazze olmak üzere bütün Müslüman coğrafyasına huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni eden Sürekli, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sürekli, Bahçeli'nin bayram sonrası mesaisine başlayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kendisinin de bayramını tebrik ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi camiasının bayramını tebrik ediyoruz. Nice bayramlarda hep beraber inşallah. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye müteşekkiriz. İnşallah, terörsüz Türkiye yolunda hızla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Sürekli, sözlerine şöyle devam etti:

"Liderlerimizin öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Devlet Bahçeli'nin sergiledikleri birlik, beraberlik Türkiye'nin her yerine dalga dalga yayılıyor ne güzel. Sonuna kadar beraberiz, ülkemizin geleceği açısından, hele gelecek günlerde 'Terörsüz Türkiye' de ve coğrafi bölgemizde, Türkiye lehine olan olumlu gelişmeleri de gözlemlediğimizde inşallah gelecek bizlerle birlikte çok güzel olacak."

- "CUMHUR İTTİFAKI'NIN ORTAK STRATEJİK HAREKET ETMESİ ÇOK GÜZEL KAPILAR AÇTI"

Türkiye'nin sorumluluğu çok olan bir ülke olduğunu ve bunu birlik beraberlikle gerçekleştirebileceklerine dikkati çeken Topcu da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' vurgusunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyaya baktığımızda yoğun bir rekabetin olduğunu görebiliyoruz. Acımasız bir rekabet de var, bu açıdan bakıldığında güçlü olmak lazım. Güçlü olmak için de Türkiye'nin özellikle kendi içerisindeki bu terör belasına bir son vermesi lazım. Bu çağrı çok önemliydi ve Cumhur İttifakı'nın ortak stratejik hareket etmesi gerçekten çok güzel kapılar açtı. Özellikle Türkiye'nin geleneklerinden aldığı devlet kurma, yönetme gelenekleri tekrar şu anda yapılıyor ama daha güçlü bir şekilde yapılması lazım. Peki malzeme var mı, iktidar var mı? Var, güçlü bir Cumhur İttifakı var. O zaman bir tarihi adım atılması gerekiyordu. Sayın Devlet Bahçeli de bu tarihi adımı üstlendi ve çok önemli bir kapı açıldı. Türkiye'deki siyasi tarihi değiştirdi aslında, bunun için de terörün olmadığı güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü Türkiye, terörsüz bölgeyi gündeme getirecektir."