AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: 'Sonuçsuz belediyecilik' bitecek, 'sorunsuz belediyecilik' başlayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Meclis Üyeleri ile kahvaltı programı ve plaket töreninde bir araya geldi. Kurum'a AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti. İstanbul'un geçtiğimiz 5 yılda çok büyük yaralar aldığını sözlerine ekleyen Kurum, birinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm konusunda yol kat edilemediğinin altını çizdi. Göreve gelir gelmez İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını belirten Kurum, "Deprem tehdidini evlatlarımız için, ailelerimiz için bir endişe konusu olmaktan çıkaracağız" dedi. İstanbul'un trafik çilesinin çözülmesi için Büyükşehir Belediyesi meclisi tarafından onaylanan kredilerin algıya harcandığını ifade eden Kurun, "Milletimiz yeni kavşak yeni yol yeni tünel yeni metro hattı beklerken bir de bakıyorsunuz ki o paralar mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının kaygısı için algıya harcanıyor." diyerek sözlerine devam etti. İstanbul'da metro gitmeyen tek bir ilçe bırakmayacaklarının altını çizen Kurum, " 'Sonuçsuz Belediyecilik' bitecek; 'Sorunsuz Belediyecilik' başlayacak." dedi.

"HAYALLERİMİZİ VE HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA REVAN OLDUK"

Buradaki konuşmasında İstanbul'un yeniden yükselişi için 42 gündür çalıştıklarını dile getiren Murat Kurum, "Tam 42 gündür gece gündüz demeden, hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için yola revan olduk. Bu hayal ve hedefler aynı zamanda İstanbullu kardeşlerimizin, bu kutlu yolculukta bizimle beraber yol yürüyen siz değerli dava arkadaşlarımızın, yol arkadaşlarımızın hayal ve hedefleri. Bu açıdan, 5 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bizleri temsil eden siz değerli meclis üyelerimizle, dostlarımla beraber olmak, sizlerle beraber yol yürümekten büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

"İSTANBUL DIŞINDA, İSTANBUL'UN YENİDEN İHYASI DIŞINDA, BU ŞEHRİN MARKA DEĞERİNİ ARTIRMANIN DIŞINDA BİR İŞİMİZ OLMAYACAK"

İstanbul'un yönetimi için önlerindeki hedeflerden söz eden Kurum, "Önümüzde hedefler zinciri var. Bu zincirin ilk halkası, milletimizin gönlüne girerek, İstanbullu kardeşlerimizin kalplerini fethederek 31 Mart'taki seçim gecesinden zaferle çıkmak. Asıl hedef işte ondan sonra başlıyor. Ondan sonra işimiz gücümüz İstanbul olacak. Sadece ve sadece İstanbul olacak. İstanbul dışında, İstanbul'un yeniden ihyası dışında, bu şehrin marka değerini artırmanın dışında bir işimiz olmayacak. Zamanımız, nefesimiz İstanbul olacak, yüreklerimiz İstanbul için çarpacak, sizinle beraber tek yürek, tek vücut olarak, topyekûn İstanbul için eser ve hizmetler üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta ülke genelinde elde edilen başarıları, 31 Mart'la bağlayacaklarını belirten Kurum, "28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hedefiyle çok önemli bir eşiği aştık, şimdi Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi Yeniden İstanbul ve Gerçek Belediyecilik hedefiyle buluşturmamız lazım. Türkiye genelinde elde edilen başarıları, yerelde, İstanbul'da ve diğer şehirlerde tekrar etmemiz, tekrarlamamız lazım. Sizin katkılarınızla, sizin desteklerinizle, sizin tecrübelerinizle bu süreci en hızlı, en verimli şekilde tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL YENİDEN 'GERÇEK BELEDİYECİLİK' VİZYONUNUN, YENİDEN 'ESER SİYASETİNİN', YENİDEN 'DOĞRU HİZMETİN' HİMAYESİNDE OLACAKTIR"

"Ben inanıyorum; 94 ruhunu taşıyan bu büyük aile bitti demeden hiçbir şey bitmeyecek." diyen Kurum, "Çünkü biz gücümüzü, motivasyonumuzu milletten, milli iradeden alıyoruz. Milletimiz bize Yeniden İstanbul diyor, öyleyse bizler de İstanbul için yarışa girmekten bıkmayacak, İstanbul'a hizmet yarışından asla ve asla kopmayacağız. İstanbul yeniden 'Gerçek Belediyecilik' vizyonunun yeniden 'Eser Siyasetinin', yeniden 'Doğru Hizmetin' himayesinde olacaktır. İstanbul AK Partimizle birlikte Yeniden yükselişe geçecek ve hak ettiği değere ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HÜKÜMETİMİZİN YATIRIMLARI DIŞINDA YOL KAT EDEMEDİ"

İstanbul'un geçtiğimiz 5 yılda çok büyük yaralar aldığını sözlerine ekleyen Kurum, "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Coğrafyamızdan çok sayıda fay hattı geçiyor. İstanbul, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği. İstanbul da bu fay hatlarının üzerinde. Bu şehrin gündeminde birinci sırada depreme hazırlık olmalı, kentsel dönüşüm olmalı. Ne yazık ki, sorumsuz, ciddiyetsiz bir yönetim altında bu soruna da el atılmadı. İstanbul kentsel dönüşümde, hükümetimizin yatırımları dışında yol kat edemedi" dedi.

"DEPREM TEHDİDİNİ EVLATLARIMIZ İÇİN AİLELERİMİZ İÇİN BİR ENDİŞE KONUSU OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını belirten Murat Kurum, "Deprem tehdidini evlatlarımız için ailelerimiz için bir endişe konusu olmaktan çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak, kendi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşa yapım ve finans desteği vereceğiz. Bu şehrin çocuklarının, kadınlarının, eli öpülesi büyüklerimizin yüzü gülecek. Bu şehirde kimse mutsuz olmayacak. İstanbul tıpkı bundan beş yıl önce olduğu gibi dünya başkenti olacak. Tüm sorunlarından kurtulmuş, tüm yüklerini üzerinden atmış bir İstanbul için hazırız. Cumhur İttifakı hazır, cumhurun kendisi hazır. Bu yüzden 1 Nisan sabahından itibaren işimizin başında olacağız" diyerek konuşmasına devam etti.

"MİLLETİMİZ YENİ YOL, YENİ METRO HATTI BEKLERKEN O PARALAR, MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ KAYGISI İÇİN ALGIYA HARCANIYOR"

5 yılda her geçen gün artan trafik çilesinin çözümüne yönelik hiçbir yatırım yapılmadığının altını çizen Kurum, "Trafik sorunu, bu şehri yiyip bitiriyor. Her geçen gün trafiğe yeni araç giriyor, ancak alternatif yollar, köprüler, kavşaklar, ulaşımı rahatlatacak tüneller yapılmıyor, aksine yatırımlar baltalanıyor. O yolların yapılması için Büyükşehir Belediyesi meclisinden sizlerin onayıyla verilen krediler, destekler maalesef reklama, algıya başka başka işlere harcanıyor. Milletimiz yeni kavşak, yeni yol, yeni tünel, yeni metro hattı beklerken bir de bakıyorsunuz ki o paralar mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının kaygısı için algıya harcanıyor. İşlemeyen bir toplu taşıma var; sabah bindiği otobüs bozulmasa, akşam bindiği metrobüs bozuluyor. Tramvaylar çarpışıyor, kimisi raydan çıkıyor, kimisi rayın ortasında öylece kalakalıyor" dedi.

"SONUÇSUZ BELEDİYECİLİK BİTECEK; SORUNSUZ BELEDİYECİLİK BAŞLAYACAK"

Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek için hızla çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, "İstanbul'umuzun artık trafikte vakit kaybetmesini istemiyoruz. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra, 1004 km'ye hep birlikte çıkaracağız. İstanbul'un metro gitmeyen tek bir ilçesi kalmayacak. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. İnşallah; 'Sonuçsuz Belediyecilik bitecek'; 'Sorunsuz Belediyecilik' başlayacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik sisteminin çöktüğünü, gerçek hak sahiplerine yardımların ulaştırılmadığını dile getiren Kurum, "Engelli vatandaşlarımız ihmal edilmiş, kadınlarımız ihmal edilmiş, evlatlarımız yok sayılmış. Esnafımız, emekçimiz, taksicimiz, yani ez cümle tüm İstanbul resmen yok sayılmış. Bütün bunları bizim titizlikle, özveriyle çalışıp, ele alıp, programlayıp, bu alandaki bütün eksiklikleri, bütün mağduriyetleri 1 Nisan sabahından itibaren gidermemiz lazım, Allah'ın izniyle de gidereceğiz. Bu şehrin gerçek sorunları var ve bu şehre Gerçek Belediyecilik lazım" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuşmasının ardından meclis üyelerine plaket verdi.