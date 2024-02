AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'dan azınlıkların taleplerine cevap: Tüm ihtiyaçları süratle karşılayacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih'te Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen Azınlık Cemaatleri Buluşması'na katıldı.

Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ve çeşitli ilçelerin belediye başkan adayları da katıldı. Murat Kurum'u Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II Maşalyan, Başpiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki heyet karşıladı. Programda vakıf yöneticileri, cemaat mensupları ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum'a Sahak II Maşalyan ve Başpiskopos Aram Ateşyan tarafından kitap hediye edildi. Program sonunda ise Murat Kurum, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İSTANBUL'UMUZU YARINLARA TAŞIYACAK GÜÇLÜ HEDEFLERİ KARARLILIKLA ORTAYA KOYDUK"

Programda konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Cennet vatanımız birbirinden çok farklı mezheplerin, dinlerin hoşgörü içerisinde yaşadığı bir kardeşlik coğrafyasıdır. İstanbul ise medeniyetlerin buluştuğu, bir arada yüzyıllardır barış içinde yaşadığı bir şehirdir. Biz hep farklılıklarımızı zenginlik olarak gördük. Her birimizi hoşgörü içinde bir arada yaşatabilen kadim kültürümüzü yüzyıllardır burada koruyoruz. Maalesef yıllarca göz ardı edilen sorunların tozlu raflarda biriktiği bir Türkiye'nin yönetimini 2002 yılında devraldık. Her alanda bütüncül ve güçlü bir çözüm iradesini ülkemizde yaşayan tüm değerlerle birlikte cesaretli bir şekilde ortaya koyduk. Türkiye'de birlik ve beraberliği sağlamak için dostluğumuzu her geçen gün yeni adımlarla, yeni güzelliklerle pekiştirdik. Çünkü biz hep 85 milyon büyük Türkiye ailesiyiz dedik. Her birimiz kendimizi bu ailenin şerefli, asil ve eşit fertleri olarak gördük. Kardeşliğimizi güçlendirme noktasında hep kararlı durduk. Ayırt etmeden insanlarımızın hizmetinde olduk, dostlarımıza sıkı sıkı sarıldık. Milletimizi yekvücut yapacak adımları ve İstanbul'umuzu yarınlara taşıyacak güçlü hedefleri kararlılıkla ortaya koyduk. Türkiye'nin bu asalet ve mücadele dolu yürüyüşünde bugüne kadar hep birlikte koştuk, bundan sonra da koşmaya devam edeceğiz" dedi.

" 2014'TE İLK KEZ BİR SÜRYANİ OKULU KURULDU"

Ermeni vatandaşlar için yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projelere değinen Kurum, "Güzel dostumuz sevgili Sevan Sıvacıoğlu gazi meclisimizde vekil olarak asil bir görevi icra ediyor. Sadece Ermeni cemaati değil, tüm azınlıkları temsil eden, azınlıklarımızla birlikte yaşama arzusunu gazi meclisimizde yaşatan kıymetli bir çalışma arkadaşımızdır. Biz bu dostlarımızla ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık. 2011 yılında yapılan yasal düzenleme ile azınlık vakıflarının mülkiyet haklarını teminat altına aldık. Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle Ermenice ders kitapları hazırlandı. 2010 yılından itibaren Ermeni okullarında ücretsiz dağıtıldı. 2014'te ilk kez bir Süryani okulu kuruldu. Adı Mor Efrem olan okul eğitim öğretim hayatına başladı. Müfredatta azınlıklara dair değişiklikler yaparken, okullarınıza yardım vermeyi de ihmal etmedik. Farklı din ve inançlara ait asırlık ibadethanelerimizi restore ederek, kapılarını yeniden ibadet yapılabilmesi için hizmete açtık. Edirne Büyük Sinagogu 2015 yılında, İstanbul Edirnekapı'daki Rum Ermeni Kilisesi Ayayorgi ise 3 yıllık restorasyonla yenilenerek 2017 yılında yeniden ibadete açıldı. Sinagog, 41 yıl sonra ilk kez bir düğün merasimine ev sahipliği yaptı. İstanbul'daki Demir Kilise, 7 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından inananlarına yeniden kavuştu. Yine Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılan Bakırköy Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olarak tarihe geçti. Diyarbakır'da terör olayları sonrasında tahrip olan kilisemiz için gelip yapımına ilişkin talepte bulunmuşlardı. Orada ne kadar tarihi eserimiz varsa hepsini bir bütüncül yaklaşım içerisinde, aslına uygun bir şekilde restorasyonunun yapılması için çalışmalarımızı başlattık. Kilisemiz orada her gün 500 kişilik cemaatine hizmet veriyor. Kişinin referansı geçmişte yaptıklarıdır. Biz de geçmişte sizler için, Anadolu'muzun dört bir yanında sunduğumuz eserlerimizden aldığımız güçlü referansla, şimdi de daha güzel bir İstanbul için sadece İstanbul diyoruz. İstanbul'un değerlerine, kültürüne, medeniyetine odaklanacağımız, tüm birikimimizi de buraya yansıtacağımız anlayışla bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği, kimsenin geride bırakılmadığı bir İstanbul için koşacağız. Herkese saygılı, herkesi dinleyen ve anlayan bir gayretle İstanbul'u hep birlikte kucaklayacağız" şeklinde konuştu.

"E-SAĞLIK TAKİP SİSTEMİYLE YAŞLILARIMIZIN TÜM İHTİYAÇLARINI BİREBİR TAKİP EDECEĞİZ"

E-sağlık sistemine de değinen Kurum, "İstanbul Vizyonu lansmanımızı yakın bir zamanda gerçekleştirdik. İstanbul'un tüm sorunlarını kökten çözecek ve halkımızda büyük heyecan uyandıran projelerimizi paylaştık. Siz değerli dostlarımızın taleplerini de dinledik, notlarımızı aldık. Özellikle azınlıkların yaşadığı ilçelerdeki okullarımızın yapısal sıkıntılarının olduğu, gerek güçlendirmez gerek yeniden yapılma taleplerini kıymetli patriğimiz ve sayın vekilimiz bize iletti. Kimisinin duvarı yıkık, kimisinin çatısı düşmüş durumda ve birçoğu da hasarlı vaziyette. Biz 1 Nisan sabahı itibarıyla hiç vakit kaybetmeden İstanbul medeniyetinin bu güzide değerlerini tek tek gözden geçireceğiz. Cemaatimizle, sizlerle istişare edeceğiz. Yapılması gereken çalışmaları hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde İstanbul'a yakışır bir şekilde yeniden ihya edeceğiz. Tüm okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Cemaatlerimizin ibadethaneleriyle ilgili de gereken tüm ihtiyaçları süratle karşılayacağız. Özellikle azınlıkların yoğun yaşadığı ilçeler olan Üsküdar, Fatih, Adalar, Şişli ve Beyoğlu'nda hasarlı ibadethanelerimizi yenileyecek, ihtiyaç halinde ise yeni ibadethaneleri de İstanbullu dostlarımıza armağan edeceğiz. Cemaatlerimizde çok fazla yaşlı ve engelli vatandaşımız olduğunu biliyorum. İhtiyaçlarını da takip ediyoruz. Yaşlı ve engelli yaşam merkezlerimizi o şehrin ve inancın dokusuna göre süratle ilçelerimize kazandıracağız. E-sağlık takip sistemini tanıttık. Bu sistemle yaşlılarımızın her anında hep yanlarında olacağımızı ve online bakım yeme içme gibi tüm ihtiyaçlarını birebir takip edebileceğimizi de ifade etmek isterim. Tüm bu hizmetlerimizi sizlerle birlikte yapacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan siz değerli dostlarımızı asla ve asla yalnız bırakmayacağız. 31 Mart akşamından itibaren sizin kendi değerlerinizi en mutlu ve huzurlu şekilde yaşatacağınız bir İstanbul için desteklerinizi bekliyoruz. Bu kardeşlik hukuku daha güçlü bir şekilde devam etsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.