Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, tv100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu

Göksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İBB'nin Saraçhane'deki binasının 4 yılda kullandığı bütçe 259 milyar TL... '259 milyar bütçesi olan reklam ajansı kuracağız ve senin İstanbul'a odaklanman gerekmiyor. Sen başka meseleyle ilgilen' dediler o da İstanbul'da koltuğa oturdu ama başka yerlere bakmayı tercih etti. Bir de çıktı, İstanbul'la ilgili çok agresif cümleler kullandı. Sonra İstanbul'da koltuğa oturduğunda baktı ki İstanbul'da öyle bir ekosistem var ki İstanbul'da yapılanlar ve planlananlar onun vizyonunun çok ötesinde. Onu ileriye taşıyacak bir vizyon yani AK Parti'nin yaptıklarından bir cümle ileriye taşıyacak bir şey bulamadı.

İBB'NİN PROJELERİNE İTİRAZI NE?

Kent yönetmek demek her gün yeni bir vizyon ortaya koymanız gereken bir süreçtir. Bu yönettiğiniz kent İstanbul ise ve dünyanın en hareketi yüksek kentinden bir tanesi. Nüfus yoğunluğu en yüksek, hareketliliği en yüksek kentte siz bu kenti yönetecekseniz oturup her gün bir vizyon koymanız gerekmektedir. Ondan sonra telafi edemeyeceğiniz hatalarla karşı karşıya kalırsınız. Eğer siz bu hataları bir daha yaşayıp bir daha tecrübe etmek istiyorsanız bu ayrı bir şey.

"İBB BAŞKANI TARİHİN KENDİSİNE SUNDUĞU BÜYÜK BİR FIRSATI ISKALADI"

Biz bu hatalardan bu şehri kurtarmak için 25 yıl uğraştık. 25 yılda bu şehri siyasal zihniyetin getirdiği noktadan düzeltmek için 25 yıl emek verdik. Yeniden 25 yıl emek verecek bir şehir değil oysa. İBB Başkanı tarihin kendisine sunduğu büyük bir fırsatı ıskaladı. Öyle bir ıskaladı, altyapısı bitmiş bir kenti aldı. Bu kenti alıp yeni bir ilave vizyon koyarak bu şehri öylesine büyük bir noktaya taşıyabilir. Öylesine büyük bir başarı hikayesi yazabilirdi ki tam tersi aldığı vizyonu ileriye taşımak yerine aldığı vizyonu bir şey katmadığı gibi sistemi geriye taşıyan işler yapmak durumunda kaldı.

EKREM İMAMOĞLU DAVALARINA GÖKSU NASIL BAKIYOR?

İBB Başkanı'na kararın verildiği gün biz Meclis'teydik. Ertesi gün Meclis'te bu kanaatimizi açıkladık. Birinci derecede mahkeme bir karar verdi, bu kararın hukuki bir sonucu var mı? Yok. Adli süreç devam ediyor. AK Parti bugüne kadar siyaset dışı güçlerden, siyaset devşirerek yoluna devam etmedi. AK Parti, bugüne kadar hiçbir zaman için seçim sonuçlarını mahkeme tutanaklarından değil seçim sandık mazbatalarından aldı.

Bir hukuki süreç var ve bu süreç bir ortaya çıksın. Mahkeme sonucu açıkladıktan sonra İBB Başkanına geçmiş olsun diyecektim ama ben geçmiş olsun diyecek birisini bulamadım. Niye, karar duyurulur duyurulmaz, selamlamalar, gülüşmeler... Süreç ortaya çıktıktan sonra herkes değerlendirmesini yapar. Ama söyleyeceğim cümle şu: Şuandaki kararın ne hukuki ne idari ne de siyasi bir sonucu yoktur. O sonuçlar çıktıktan sonra döner bakarız.

"SAYIN İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİĞİ KONULAR VAR"

İBB Başkanı'yla ilgili Sayın İçişleri Bakanımızın onlarca soruşturma izni vermediği konular var. Mesela tahsisler, Belediye Meclisi'nin aldığı kararları uygulamaması bununla ilgili şikayette bulunan belediyeler oldu İçişleri Bakanlığı izin vermedi.

İMAMOĞLU'NUN 'ENGELLENİYORUZ' ÇIKIŞINA GÖKSU NE DİYOR?

İBB Başkanı şu ana kadar 333 milyar bütçe kullanmış, '333 milyar yolsuzluk mu yapmış?' deyim. Böyle bir şey olabilir mi? İBB'nin bütçesi birkaç tane bakanlığı katlayan bir kurum. Burada bu kadar büyük bir kurumda yapılan işleri yolsuzluk diye lanse ederseniz bu insafsızlık olur. Bu bir defa o büyük hizmeti aldığınız şehre, o büyük hizmeti aldığınız kuruma karşı saygısızlık olur.

Yolsuzluğu kim tespit etmiş, niye savcılığa bildirmemişsiniz?

"HER ŞEY HAZIRSA ELİNİ TUTAN MI VAR?"

Bir Büyükşehir Belediye Başkanı bir yere metro yapacaksa, otobüs alacaksa hiç kimseden izin almasına gerek yok. Eğer projen hazırsa, paran hazırsa, her şey hazırsa elini tutan mı var?

2021 yılı kesinleşmiş bütçesine göre İBB'nin gelir bütçesi 30 milyar TL, güncellemeyle beraber 40 milyar 999 milyon TL. 2021 borcu yaklaşık 59 milyar, limiti 61 milyar. Talep ettiği kredi 18 milyar kalan limiti 2 milyar, arada kalan 16 milyar ne olacak?

İBB'nin elinde kimseye sormadan kullanılabilir kredi limiti ne kadar biliyor musunuz? 132.800 milyar....

Sayıştay'ın 2021 raporunda, İBB'ye sen borçlanamazsın, borçlanma limitin yok senin diyor. Çünkü limiti aşmış. Yaklaşık olarak 19 milyar TL limit aşmışsın diyor. 2021'i söylüyor. Otobüs konusu İBB Meclisi'ne geldiğinde Sayın Genel Sekreter rica etti acelemiz var diye. Günü gelmeden biz daha Ocak-Şubat ayında devreye girmesi gereken kararı Kasım'da Aralık'ta aldık.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE BİR TANE OTOBÜS BİLE KREDİ İLE ALINMAMIŞ"

Bu 259 milyar TL bütçe kullanan İBB, İstanbul'a bin tane otobüs alamaz mıydı? AK Parti döneminde bir tane otobüs bile kredi ile alınmamış. Hepsi öz kaynakla alınmış. Burada bunu maniple ettiler.

"İNSAN BUNU SÖYLEYEME UTANIR"

İçişleri Bakanlığımızın afetle ilgili toplantısı vardı hepsinde konuştu hatta bir tanesinde benim konuşmamam şartıyla katılmayı kabul etti, katılmadım 'Meclis borçlanma taleplerimizi reddetti' diyor insan bunu söylemeye utanır.

"İBB BAŞKANI YÜREĞİN YETİYORSA TAKSİM MEYDANI PROGRAMINA GEL KARŞIMA BUYUR"

Bu söylediklerimi yüzlerine Meclis'te söylüyorum ve diyorum ki İBB Başkanı yüreğin yetiyorsa ister Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı programına gel karşıma buyur. Yüreği yetiyorsa buyursun gelsin.

"UKOME'NİN GÜNDEMİNİ TEK BELİRLEYİCİ İBB BAŞKANI'DIR"

Bütün mesele İBB'nin plaka satmak istemesiydi, plaka organizasyonu yapmayı tercih etti taksi sorununu çözmek değil. Eğer çözmek isteseydi başka argümanlar geliştirip çözerdi. UKOME'nin gündemini tek belirleyici İBB Başkanı'dır.

İBB'yi devrettiğimizde 233 kilometre bitmiş hat teslim ettik. İnşaatı ve süreci devam eden 130,6 kilometre metro teslim ettik, bunun 29 kilometresi anahtarını açıp içine gireceğimiz hat. İnşaatı devam eden metro hattı 105,6 km'ydi şu anda 82 kilometreye düştü."