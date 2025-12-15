



İBB AK Parti Meclisi Grubu Tarife Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen yeni tarifeler sonrasında ücret artışlarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Binası AK Parti Grup Odasında gerçekleşen basın açıklamasında İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, AK Parti Meclis Üyeleri ve Tarife Komisyonu Üyeleri Meryem Karaköse ve Süheyla Topçu katıldı.

Basın açıklamasında konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "'Finansal kaynaklar anlamında 2019 yılında kendi öz kaynaklarımızı temin edeceğiz. Yeni finansal modeller bulacağız' diyen CHP'li İBB yönetiminin bugün 7 yıl sonra gelmiş olduğu nokta İstanbulların en zaruri ihtiyaçları olan su, ulaşım gibi başlıklarda bile yüzde binleri aşan zamlarda hiçbir enflasyon oranıyla rakamıyla izah edilemeyecek yakıt, elektrik giderlerinden gelen zamlarla izah edilemeyecek bir noktada zamlar yaparak bir zam ekonomisi üzerinden kaynaklarını yönettiğini maalesef görüyoruz" dedi.

"NE ENFLASYON SÖYLEMİ NE DE GENEL GİDER ARGÜMANI BUNU AÇIKLAMAYA YETMEYECEKTİR"

AK Parti Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse mezar fiyatı artışlarıyla ilgili, "272 TL'den 408 TL'ye çıkarıldı dese de aslında fiyat 272 TL'den 544 TL'ye çıkarılması meselesidir. Burada da bu artışla 2019 yılında 80 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda aslında küçümseyerek bir cümleyle geçiştirdikleri rakamdaki artış bile yüzde 580'dir. Kıymetli basın mensupları, sorumuz da çok basittir bu konuda ruhsat vermenin hangi maliyet unsuru bu artışı izah edebilir? Ne enflasyon söylemi ne de genel gider argüman bunu açıklamaya yetmeyecektir. Yine kendilerinin bizzat değindiği konularla devam etmek istiyorum. Birinci grup mezar yeri konusudur. Bu basında çok fazla yer aldı biliyorsunuz. Burada mezar yerinde 334 bin 896 TL'ye yükseldiği çok fazla basınında yer aldı. Bu artış bir yıl öncesine göre bile 2025'te yapmış olduklarından da 111 bin 632 TL idi. O zaman bile büyük bir artışla bunu gerçekleşti. Son yapılan zamla beraber de bu artış maalesef bugün 334 bin 896'ya yükseldi" dedi.

"BURADA DA YİNE YANİ 2019'DA 2000 TL OLAN EN DÜŞÜK DÖRDÜNCÜ GRUP MEZAR YERİMİZ 10 BİN 728 TL'YE YÜKSELTİLDİ"

Mezarlık ücretlerinin fahiş oranda yükseltildiğini söyleyen Karaköse, "Peki, 2019'da bu rakam neydi? 2019'da sadece 30 bin TL olan bu ücret bugün 334 bin 896'ya çıkarılarak yüzde bin 16 artış yapılmıştır. Bunu söylerken de artışın oranına tabii ki söylemediler. Bunu da 'bazı kesimler kullanıyor zaten diyerek' geçiştirmemeye çalıştılar. Gelelim peki burayı bazı kesimler kullanıyor diyelim, yer az diyelim. Dördüncü grup dediğimiz ve fiyatın en düşük olduğu mezar yerinde durum ne aslında burada da durum çok iç açıcı değil. Burada da yine 2019'da 2 bin TL olan en düşük dördüncü grup mezar yerimiz 10 bin 728 TL'ye yükseltildi. Kendilerinin küçük gördüğü 'çok fazla artış demedikleri' bu yerde bile yüzde 436'lık bir artış söz konusudur. Yine lahit mezarlara kendileri değinler. Lahit mezarlarda da bunu da yine bir cümleyle 'ya zaten bu iki katlı ikinci katı da isteyen yaptırıyor isteğe bağlı bir şey' diyerek geçiştirdikleri lahit mezarda da artış var arkadaşlar. Yüzde bin 271'dir" şeklinde konuştu.

"ÇEŞME YAPTIRMA MESELESİ SON GEÇEN TARİFE İLE BERABER 500 BİN TL'YE YÜKSELTİLMİŞTİR"

Konuşmasına devam eden Karaköse, "Bir cümleyle geçiştirdikleri isteğe bağlı zaten spesifik bir şey dedikleri yani CHP yönetiminin spesifik anlayışı artışı yüzde bin 271'lerin altına düşmüyor gibi görünüyor. Bu durum bu tarifeleri kim alıyor tartışmasıyla da örtülenemeyecek kadar önemlidir. Mezar yerlerini konuşmuşken kendilerinin değinmediği ama bizim en çok dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de çeşme suyu yaptırma. Yani çeşme yaptırma hayır işi. İstanbul'un kadim geleneği olan çeşme yaptırma ve hayır işlemi iradesi maalesef adeta bir tarife bariyerine çarpmış durumdadır. Kendileri bu konuyu hiç gündeme almadılar ama burada da size çarpışık bir rakam olduğu için paylaşmak istiyorum. Bir önceki yıla göre bile yüzde 731 artış yaparak 61 bin 660 TL'ye çıkarttıkları bu çeşme yaptırma meselesi son geçen tarife ile beraber 500 bin TL'ye yükseltilmiştir. Yani bir önceki yıl daha 61 bin 666 TL'ye yaptırılan çeşme aradan bir yıl geçtikten sonra nasıl bir artışla bağdaştırıldı ki 500 bin TL'ye çıkarıldı. Yani 2019'da bu çeşme yapım ücretinin de 10 bin TL olduğunu düşünürsek, buradaki artışın 2019'dan bugüne kadar yüzde 4 bin 900 olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"OTOPARK İHTİYACININ BÜYÜDÜĞÜ BİR ORTAMDA ÇÖZÜM ÜRETMEK YERİNE DE YAPTIKLARI TEK ŞEY, MAALESEF TARİFELERİ BÜYÜTMEK OLDU"

CHP'li İBB yönetiminin üzerine düşen görevi yeterli şekilde yerine getirmediğini söyleyen Karaköse, "Seçim vaatlerinde hatırlarsanız ilk seçimlerde 100 bin otopark yaptıracağız vaadiyle gelen bir anlayış söz konusuydu. Tabii burada otopark yapmak yerine otopark ihtiyacının büyüdüğü bir ortamda çözüm üretmek yerine de yaptıkları tek şey maalesef tarifeleri büyütmek oldu. Üstelik bunu yapan zihniyet aynı zamanda 2019 yılında otopark ücretlerini mecliste vermiş oldukları bir önerge ile otopark ücretlerinin günlük 1 TL olmasını öneren zihniyet bugün maalesef otopark ücretlerinde de fahiş rakamlarla karşımıza gelmektedir. Günlüğü 1 TL olsun diyen anlayış bugün geldiğimizde 1 - 2 saatlik otopark ücretlerindeki artışlar sadece sizlere kısaca paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"1 TL OLSUN DİYE ÖNERDİKLERİ OTOPARK ÜCRETİNE 2019'DAN BUGÜNE KADAR YÜZDE 3 BİN 567'LİK BİR ARTIŞ YAPTILAR"

İBB'nin verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyleyen Karaköse, "2019 yılında 6 TL olan onların 1 TL'ye indirmek istediğin dönemde 6 TL olan otopark ücreti 2024 yılında 70 TL'ye çıkardılar. O zaman bile arada yüzde bin 67'lik bir artışla hemen bu işi gerçekleştirdiler. 2025 yılına geldiğimizde de 1- 2 saatlik otopark ücreti 220 TL olmuştur. Burada da yaklaşık 2019'dan bugüne kadar toplam artış kıymetli İstanbullular '1 TL olsun' diye önerdikleri otopark ücretine 2019'dan bugüne kadar yüzde 3 bin 567'lik bir artış yaptılar. Şimdi bu artış 6 TL'den 220 TL'ye çıktı. Artık İstanbul'un otopark bir ihtiyaç değil karşılanamaz lüks haline getirmiş durumdalar. Bunu söylerken de özellikle bir tarafa da sizlerin dikkatini çekmek istiyoruz. Avrasya Tünel geçişi bunların en çok eleştirdiği geçişlerden biri olan Avrasya Tüneli'nin geçişi bugün 225 TL. İstanbul'da geldiğimiz noktada 1- 2 saatlik otopark ücretleri 220 TL'dir. Bu karşılaştırma da İstanbulluların burada yalnızca bir fiyat karşılaştırması değil İstanbul'da yaşamın nasıl bir pahalılaşma noktasına geldiğini sizlere ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"2019'DAN BUGÜNE KADAR SUYA YAPILAN ZAM YÜZDE BİN 40'TIR"

Son 6 yılda suya yüzde 1040 oranında zam yapıldığını söyleyen Karaköse, " Bir yandan kent lokantası üzerinden sosyal yardım vitrini yapılırken diğer yandan da yol kenarlarında park, parklanma tarifeleri ile vatandaşın cebine yüklenen ağır bir bedelle karşı karşıya olduğumuz da tekrar ifade etmek istiyorum. Bu da 'sosyal belediyecilik' değil 'sosyal fatura' denilir söylemiyle bizlere maalesef karşı karşıya getirmiştir. 2019'dan bugüne kadar suya yapılan zam yüzde bin 40'tır. Bedava vermeyi söyledikleri, bedava vermemizi teklif ettikleri ve kendilerinin geldiğinde de ucuzlatacaklarını söyleyerek seçim kazandıkları bir anlayış bugün suyun metre küpünü maalesef 52,45 TL'ye yükseltmiştir" dedi.

"2019 YILINDA BİR BİLET ÜCRETİ 0,41 LİTRE BENZİN ALIRKEN BUGÜN YAPILAN ZAMLA 35 TL OLAN BİLET ÜCRETİYLE DE 0,66 LİTRE BENZİN ALINMAKTADIR"

İETT'de yapılan zam oranın fazla olduğunu söyleyen Karaköse, "Ulaşımda peki durum farklı mı? Elbette değil. 2019 yılında 2,6 TL olan bilet ücreti bugün biliyorsunuz 35 TL'ye yükseltirmiştir. Bu artış 2019'dan bugüne kadar yüzde bin 246 olmuştur. Benzinle kıyasladık Benzinle yaptığımız mukayese de AK Parti döneminde yani 2019 yılında bir bilet ücreti 0,41 litre benzin alırken bugün yapılan zamla 35 TL olan bilet ücretiyle de 0,66 litre benzin alınmaktadır. Daha fazla benzin alabiliyorlar. Buna rağmen daha fazla zam yapıyorlar. Şunu görüyoruz, bugüne kadar kendilerinin vaat ettiği, 'Hayatı ucuzlatacağız, İstanbullulara daha rahat bir hayat sağlayacağız, hayatlarını kolaylaştıracağız' dedikleri noktada fahiş zamlarla maalesef karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.