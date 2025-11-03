AK Parti iktidarının 23.yılı: MYK üyelerinden kutlama mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Büyük ve Güçlü Türkiye" vizyonuyla yola çıkan AK Parti'nin, milletin güçlü iradesiyle 3 Kasım 2002'de başlayan iktidar yolculuğunda 23 yılı geride bıraktığını hatırlattı.

AK Parti'nin hizmet anlayışı ve milletle kucaklaşması neticesinde neredeyse çeyrek asırdır kesintisiz şekilde milletin teveccühüne mazhar olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"23 yıldır milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. İktidara geldiği günden bu yana hizmet ve eser siyaseti yapan, proje üreten ve hayata geçiren bir partiyiz. Türkiye'yi her alanda büyüten, demokrasimizi güçlendiren AK Parti'yi 23 yıldır iktidarda tutan en önemli güç milletimiz ile kurduğumuz sarsılmaz bağdır. Aziz milletimizin sezgileri güçlüdür. Egemenliğin sahibi olarak, seçim zamanları oy kullanarak görev ve yetkilendirme yaparken çok basiretli davranır. Kullandığı oyun kıymetini bilir. Laf üretene değil, iş ve hizmet üretene vekalet verir. İnancımız odur ki, milletimizin bu duruşu, demokratik siyasetin şaşmaz güvencesidir. Bu alanda kafa yoranlar, bilmelidirler ki, AK Parti olarak, icraatımızın merkezinde insan, siyasetimizin temelinde ise millet vardır."

AK Parti'nin millet iradesinden üstün hiçbir güç tanımadığının altını çizen Yazıcı, partilerinin, millete rağmen siyasi alanı şekillendirmeyi, toplumsal hayata yön vermeyi üstüne vazife edinmiş tüm vesayetçi yapıları, milletten aldığı güçle tasfiye ettiğini vurguladı.

Aralıksız 23 yıldır süren bu kutlu hizmet yolculuğunda birlikte yol yürüdükleri aziz millete minnet ve şükranlarını sunan Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğin inşasında yine milletle birlikte yol yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Yazıcı, temennilerinin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'nda demokratik, sivil, özgürlükçü ve yeni Anayasa'yı mümkün olan en geniş mutabakatla ve demokratik yöntemle, toplumun bütün kesimlerinin içerisinde kendini bulacağı şekilde milletle birlikte yapmak olduğunu belirterek, "Tüm siyasi partileri ve toplum kesimlerini, milletimizin demokrasiyle olan bağını daha da güçlü hale getirecek olan yeni anayasayı Türkiye'ye kazandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE O GÜN ŞAHLANDI, BİR DAHA DA DURMADI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından, "3 Kasım 2002'de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir küresel lider, Recep Tayyip Erdoğan çıktı milletin önüne. Sözünü tuttu, Türkiye'ye çağ atlatan reformların öncüsü oldu. 3 Kasım sadece bir tarih değil, bir milattı. Vesayet bitti, millet kazandı. Türkiye o gün şahlandı, bir daha da durmadı." paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, paylaşımında, "23 yılda sadece Türkiye'yi değil, dünyanın Türkiye'ye bakışını da değiştirdik. AK Parti iktidarlarıyla Türkiye, krizlerin değil, çözümün adresi, sözü dinlenen bir aktör haline geldi. Necip milletimizle birlikte Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki merhamet ve medeniyet yürüyüşümüzü daha güçlü yarınlara taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de 3 Kasım 2002'de milletin güçlü iradesiyle, açılan yeni sayfanın, umut ve inançla tüm akışı aydınlığa doğru değiştiren bir milat olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, 23 yılın her anının, her adımının millete hizmetle yazılan bir tarih olduğuna işaret eden Tuncer, "Nice hayalin gerçeğe dönüştüğü, her alanda yepyeni ufuklar açan nice eserin hayat bulduğu, demokrasimizin güçlendiği, umudumuzun büyüdüğü 23 yıldan geleceğe, heyecanla, azimle ve yüreklerimizde daima ilk günkü aşkla kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Hizmetlerle dolu nice yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK GÜNKÜ AŞKLA TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, paylaşımında, "O gün yorgunluk bitti, diriliş başladı. 3 Kasım 2002'de milletin iradesiyle Türkiye'de bir milat yaşandı. 23 yıllık bu kutlu yürüyüşümüzde, attığımız her adımda cesaret, ulaştığımız her başarıda milletimizin imzası var. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk günkü inanç ve azimle yolumuza devam ediyoruz. Partimizin iktidara gelişinin 23. yılı kutlu olsun." sözlerini sarf etti.

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ise 3 Kasım 2002'de millete hizmet yolunda saymakla bitmeyen eserlerle Türkiye'ye çağ atlatan bir yürüyüşün başladığını, "Yeter, söz de karar da milletindir" diyenlerin zafer kazandığını hatırlattı.

Öğütken, şöyle devam etti:

"Milletin sesi olan AK Parti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye yeni bir kapı açmıştır. Eğitimden sağlığa, kültürden toplumsal refaha atılan her adımda AK Parti'nin imzası vardır. Allah bizlere, ülkemize ve aziz milletimize daha uzun yıllar hizmet etmeyi nasip etsin. Tam 23 yıldır kesintisiz iktidarımızla, ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzda, tarihimizin yüz akı olmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün de ilk günkü aşkla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz sürüyor."

"AK PARTİ, MİLLETİN PARTİSİ OLDU"

Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan da "Anadolu ihtilali" başlığıyla yaptığı videolu paylaşımda, "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" denilerek, Türk siyasetinde büyük bir ezberin bozulduğunu, Türkiye'de reform siyasetine "merhaba" denildiğini belirtti.

AK Parti'nin kurulduktan 16 ay sonra 3 Kasım 2002'de dünya demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmeyecek bir zaman ve başarıyla iktidara geldiğini anımsatan İnan, "İktidara geldikten sonra çok önemli bir şey oldu dünya siyasetinde. Normalde iktidar partileri girmiş oldukları tüm seçimlerde oyları azalır, statükoya teslim olur ve o ülkenin vesayetiyle çok güçlü bir ilişki kurar. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan asla böyle bir durumda olmadı. Devletin değil, milletin partisi oldu ve girmiş olduğu her seçimden oylarını yükselterek yoluna, çalışmalarına devam etti." ifadesini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Bugün 3 Kasım, aziz milletimizin iradesiyle yazılan büyük devrimin yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, imkansız denilenleri mümkün kılan, engelleri birer birer aşan ve dünyada söz sahibi bir Türkiye inşa eden 23 yıl. Omuz omuza, kararlılıkla, zaferlerle dolu nice yıllara." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da paylaşımında, "3 Kasım 2002'de bir lider, milletiyle yeni bir yürüyüşe başladı. Yorulmadan, yılmadan, her adımında bu aziz millete hizmeti şiar edinen. Bugün, 3 Kasım 2002'de başlayan bu kutlu yürüyüşün yıl dönümünde, milletine adanmış bir ömrün hikayesine şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile nice 23 yıllara." ifadelerine yer verdi.