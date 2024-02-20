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  • AK Parti İl Başkanı Özcan, Cumhur İttifakı adaylarının listesini il seçim kuruluna teslim etti
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AK Parti İl Başkanı Özcan, Cumhur İttifakı adaylarının listesini il seçim kuruluna teslim etti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Cumhur İttifakı adaylarının listesini Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti.

IHA20 Şubat 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
AK Parti İl Başkanı Özcan, Cumhur İttifakı adaylarının listesini il seçim kuruluna teslim etti
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Özcan, Cumhur İttifakı'nın aday listelerini Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçe adayı ile meclis üyelerinin yer aldığı listeyi tam bir şekilde teslim ettiklerini söyledi.

Yerel seçimlerde yarışacak diğer siyasi partilere de başarılar dileyen Özcan, "İnşallah hayırlı bir yarış olur ve seçmenimizi, vatandaşımızı; demokrasi yarışında kırmadan, incitmeden Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve güzel mozaiğini inşallah tesis ederek güzel bir şekilde demokrasilerini hep beraber yaşayacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Özcan, 31 Mart günü yapılacak seçimler sonrası Cumhur İttifakı liderlerine güzel haber vermeyi dilediklerinin altını çizerek, Başkent'e yakışacak projeler sonucu Ankaralılarla güzel, refah ve huzurlu bir şekilde yaşamak istediklerini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'ta yarışacak olan adayların listelerini teslim etmek üzere siyasi partilere verdiği süre bugün saat 17.00 itibariyle son buldu.

  • AK Parti
  • Hakan Han Özcan
  • Ankara İl Başkanı

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