AK Parti ilçe başkanlığı binasına saldıran şüpheli tutuklandı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan taşlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli E.Y, Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına dün, maskeli şüpheli tarafından parke taşıyla saldırı yapılmıştı. Bu nedenle binanın giriş kapısındaki cam zarar görmüştü. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.