AK Parti İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre bir kişi, iki kaldırım taşını AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binasına fırlatarak camları kırdı. Ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine ilçe binasının önüne polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemeler yaparak kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

4 HASTANEDE PSİKİYATRİ KAYDI VAR

Çalışmaların ardından kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli E.Z.(23) Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde yapılan sorgulamada E.Z.'nin hakaret suçundan arandığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve yağma gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar içmeye hazır uyuşturucu madde, sigara kağıdı, bir telefon ve olay sırasında giydiği değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ile şişme mont ele geçirildi.

'HATIRLAMIYORUM'

Şüpheli E.Z.'nin emniyetteki ifadesinde, psikiyatri tedavisi gördüğünü, hastanede kız arkadaşıyla kavga ettiğini ve olay gecesi aşırı alkollü olduğu için neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. (DHA)