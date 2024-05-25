İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2024 Cumartesi / 18 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti İlçe binası saldırganı için istenen ceza belli oldu
Güncel

AK Parti İlçe binası saldırganı için istenen ceza belli oldu

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na girip gitar çantasında taşıdığı pompalı tüfekle ateş açan Erdem Kaya (25) hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
AK Parti İlçe binası saldırganı için istenen ceza belli oldu
ABONE OL

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki AK Parti Çukurova İlçe binasının önüne 21 Nisan 2023'te elinde pompalı tüfekle gelen Erdem Kaya, parti binasına girip 12 el rastgele ateş açtı. Kimsenin bulunmadığı binanın camları ve tavanında saçma delikleri oluştu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaya, tüfeğini bırakıp, yürürken yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından Erdem Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Kaya ile ilgili 'Silahla tehdit, siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede savcı, Erdem Kaya'nın AK Parti Çukurova İlçe binasına zarar vermesi nedeniyle 4 yıl, silahla tehdit suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, "Şüphelinin olay tarihinde AK Parti binasına av tüfeği ile korkutmak amacıyla ateş ettiği, görüntü inceleme tutanağında binaya ateş eden şahsın şüpheli olduğunun belirtildiği, şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, böylelikle tüm dosya kapsamından şüpheli hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli delilin edildiği anlaşılmıştır" denildi.

TÜFEĞİ GİTAR ÇANTASINDA TAŞIYORDU

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Erdem Kaya, polisteki ifadesinde, "3 bin 500 liraya aldığım tüfeği gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Bitince yedek şarjörümü de taktım" demişti.

  • AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı
  • saldırı
  • dava

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.