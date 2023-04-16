AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kan bağışı kampanyası başlattı

Beraberindeki partililerle Çekmeköy Madenler Meydanı'ndaki Kızılay kan bağışı noktasına gelen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Çekerek, Kızılay'ın ülke genelinde ulusal kan stoklarının kritik seviyelere indiğini açıklaması üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Çekerek, "Acil şifa bekleyen hastalarımızın yetersiz kan stoklarından olumsuz etkilenmelerine tabii ki biz de AK Genç İstanbul ailesi olarak seyirci kalamayız. Bugün başkaları için acil olan kan ihtiyacının, yarın bizim veya yakınlarımız için acil olma ihtimali çok yüksektir." dedi.

Toplumsal duyarlılığa ve dayanışmaya katkı sağlamak için her zaman ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün de ülkemizde ulusal kan stoklarının kritik seviyelere inmiş olması ve on binlerce vatandaşımızın bu durumdan olumsuz etkilenmesine kayıtsız kalmamak adına harekete geçtik. Madenler Meydanı'ndaki Kızılay kan çadırında bir araya geldik, kan bağışında bulunacağız. Çekmeköy'de işaret fişeğini yaktık. İstanbul'un 39 ilçesinde şu anda Kızılay kan verme noktalarında teşkilatımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız kan vermeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde de yine tüm AK Gençlik ailesindeki arkadaşlarımızı ve kan bağışına engel bir durumu olmayan tüm vatandaşlarımızı Kızılay merkezlerine gitmeye davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından Çekerek ve teşkilat üyeleri kan bağışında bulundu.