AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Özdemir esnaf ziyaretinde bulundu

Sultanbeyli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir, AK Parti Sultanbeyli İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere ilçeye geldi.

Bu kapsamda Sultanbeyli Kent Meydanı'nda esnafa ziyarette bulunan Özdemir, vatandaşlarla da sohbet edip çocuklara hediyeler verdi, hatıra fotoğraf çektirdi. Özdemir'e, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş eşlik etti.

Esnaf ziyareti programına, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi de katıldı.

Özdemir, ziyaretin ardından kongrenin yapılacağı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne geçti.