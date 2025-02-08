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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den anlamlı ziyaret

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partinin İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den anlamlı ziyaret
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AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partinin İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, bu sabah önce Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı, ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Özdemir'e partililer eşlik etti.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret eden Özdemir, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurunda namazımızı kıldık, dualarımızı ettik. İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han türbesine hep birlikte ziyarette bulunduk. İstanbul'umuzda Cumhurbaşkanımızdan sonraki süreçte gelişime çok büyük katkı sunan Kadir Topbaş başkanımıza ziyarette bulunduk. Kendisine rahmet diliyoruz. İstanbul'un manevi iklimine çok büyük katkıları olmuştur. Onun döneminde İstanbul özel bir dönem geçirmiştir. İnşallah yeni döneme güzel bir başlangıç yaptık. Bereketin ve rahmetin olduğu bir günde ilk ziyaretlerimizi sonlandırmış olduk" dedi.

  • Abdullah Özdemir
  • Fatih Sultan Mehmet Han
  • türbe

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