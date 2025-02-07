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AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Özdemir: Kardeşlik hukukumuzu koruyacağız

Partisinin il kongresinde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir, 'Kardeşlik hukukumuzu koruyacağız' dedi.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2025 Cuma 16:45 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Özdemir: Kardeşlik hukukumuzu koruyacağız
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir partisinin il kongresinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* Gittiğimiz her ilçede gördüğümüz birlik ve beraberlik fotoğrafı, şahit olduğumuz samimiyet, kongre salonlarımızdaki coşku, yeni ve yeniden görev alan kardeşlerimizin gözündeki heyecan, azim ve kararlılık heyecanımıza heyecan, motivasyonumuza motivasyon kattı

* İstanbul'un büyüklüğü sadece tarihine ve coğrafyasına değil, burada yaşayan inşaların hayatlarına dayanır. Kardeşlik hukukumuzu koruyacağız.

* Adaletsizliğe, tembelliğe, vurdumduymazlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Telefonlarımız da kapılarımızda İstanbullulara sonuna kadar açık olacaktır. Daha çok seveceğiz, daha çok koşacağız, hep birlikte daha çok çalışacağız.

* Bu aziz şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, sporuna ve geleceğine yönelik siyasi sorumluluğumuzu bugün itibariyle üstlenmiş olacağız.

* İstanbul'u vizyonsuz yönetimden kurtarmaya söz veriyoruz.

* Sıkıldık demek yok yorulduk demek yok tükendik demek yok. Hedef var gayret var. İnşallah sonunda zaferler var.

* İstanbul'umuzun gelişim sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz bir emeği ve vizyonu vardır.

* Liderimizin ardında sıra dağlar gibi durmaya, yolunu yol bilmeye, davasına omuz vermeye, gayretine gayret katmaya, liderimizin çağlar aşan, çağlar kuran bir zihin ufkuna yola revan olmaya söz veriyoruz.

  • Abdullah Özdemir
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