AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hadımköy'de İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nı tepeden gören bir noktada basın açıklaması yaptı. Fabrikanın çalıştırılmadığını belirten Kabaktepe, "Arkamızda bulunan halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlangıcı AK Parti döneminde olmuştur. Yüzde 45-50'si tamamlanmış, makineleri alınmıştı. İmamoğlu dahil, CHP meclis üyeleri bu fabrika yapılırken projeye karşı çıkmış, ret oyu vermişlerdir. Kredilendirilmesine de yapımına da ret oyu vermişlerdir. İktidara geldikten sonra ise İBB yönetimi bu fabrikayı açmışlardır. Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Burada daha önce yaptığımız basın toplantısı neticesinde fabrikanın ön tarafına birkaç tane önlük giyen işçi kardeşimizin gelmesi bu gerçeği değiştirmez" dedi.

"HALK EKMEK FABRİKASI GERÇEĞİNİ ÇIKIP HALKIMIZA AÇIKLAYIN"

Konuşmasının devamında Kabaktepe, "Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı olduğunda Halk Ekmek'in üretim kapasitesi 25 bindi, sadece o dönemde ilk 3-4 yılda 300 bine çıkardık. Yanlış hatırlamıyorsam 12 tane fabrika, üretim bandına sahip olan bir Halk Ekmek devrettik, 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. Açtım dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya deyin ki; açtık, kamyon aldık, mazot bulamadık, çalıştıramadık. Açtık, usta bulamadık çalıştıramadık veya açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, beş aylık işi vardı. Neyse onu söyleyin, gerçeklikten hakikatten sapmayın" diye konuştu.

Fabrika için 23 Temmuz 2022'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' nun da katılımıyla açılış töreni düzenlenmişti.