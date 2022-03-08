AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Kadın hizmetleri konusunda engelci İBB ile karşı karşıyayız

AA 8 Mart 2022 Salı 13:58 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 13:58

AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sancaktepe Belediyesinde basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Satır, kadınlar olmadan demokrasi olmayacağını belirterek, Türkiye'de çalışan, üreten, paylaşan bütün kadınlara selam gönderdi.

Dünyada mazlum, mağdur bütün kadınlara dualarıyla destek verdiklerini dile getiren Satır, "Özellikle Suriye'de, Yemen'de, Myanmar'da ve yakın zamanda Ukrayna'da sıkıntı yaşayan bütün hemcinslerimize selamlarımızda ve dualarımızda olduklarını hatırlatmak istiyoruz." dedi.

- "ENGELCİ İBB İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İl Başkanı Kabaktepe, kadınların eğitim, siyaset, sosyal ve ekonomik hayata katılımı noktasında AK Parti döneminde Türkiye'de hem niteliksel hem de niceliksel olarak devrim niteliğinde dönüşümler yaşandığını söyledi.

Kabaktepe, siyasete katılım, iş gücü ve yönetici pozisyonundaki kadın oranlarında da önemli artışlar yaşandığının altını çizdi.

Yerel yönetimlerin kadına yaklaşımı noktasında AK Parti'nin duruşu ve hizmetlerinin belli olduğunu kaydeden Kabaktepe, "8 Mart vesilesiyle şunu da gördük, CHP'li İBB'nin yeni bir vasfını, kazandığı sıfatı buradan ifade etmek istiyorum. Kadın hizmetleri konusunda engelci İBB ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Kadınların sosyal hayata katılımları ve girişimci olmalarını sağlamak için İstanbul'da İSMEK projeleri yürütüldüğünü ve on binlerce kadının bu projeler sayesinde iş sahibi olduğunu ifade eden Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Engelci İBB, dünyada ödül alan İSMEK projesini yarı yarıya, hatta yarıdan da fazla düşürdü maalesef. Yüzlerce kadınımızı İSMEK'te işsiz bıraktı. On binlerce kadınımızı da sırf sosyal medya gerekçeleriyle işten attı. Buradan 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla engelci İBB'ye sesleniyorum: Lütfen kadınlarımızın en büyük destekçisi olan İSMEK projesine hak ettiği değeri verin. Lütfen engelci CHP'li İBB olarak binlerce işten çıkardığınız kadınlarımızın iş haklarını, kazandığı davaların gereğini yapın."

- "KADINLARIN PARLAMENTODA TEMSİL ORANI ARTTI"

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Büyük Türkiye" hedefini kadın, erkek omuz omuza gerçekleştireceklerini söyledi.

İlhan, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2002'de ilan edilen ilk seçim beyannamesinde kadına yönelik şiddet ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceklerini topluma duyurduklarını hatırlatan İlhan, parlamentoda kadın temsil oranının da arttığını kaydetti.

İlhan, AK Parti'nin kadınların siyasi temsil oranını kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacağını ifade ederek, "AK Parti dönemlerinde eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5'a ulaşmıştır." dedi.

SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yapılan yasal düzenlemeler, hibe fonlarındaki kadınlar lehine yapılan uygulamalar ile kadınların iş hayatına katılımını desteklediklerini anlatan İlhan, "Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 27'den, yüzde 34'e, kadın istihdam oranı 6 milyondan 10 milyona yükseldi." diye konuştu.

Rabia İlhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanunla tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz."

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de kadın ve şiddetin bir araya gelmediği güzel günlerde buluşmayı dileyerek, "Kadın sevgidir, kadın şefkattir kadın annedir, kadın üretendir, kadın yetiştirendir, büyütendir." dedi.