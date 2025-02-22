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Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı ilçelere ziyaret gerçekleştirdi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir vatandaşlarla bir araya geldi
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İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli, Bahçelievler, Ümraniye, Çekmeköy ve Arnavutköy'e ziyarette bulunan Özdemir, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Özdemir, herkesin baş tacı, her talebin de bir numaralı meseleleri olduğunu belirtti.

Kendisinin parti içinde gençlik kollarından yetiştiğini ifade eden Özdemir, "Unutmayın, bu parti sizin partinizdir." diyerek gençlerin siyasetteki önemini vurguladı.

Özdemir, tüm İstanbulluları kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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