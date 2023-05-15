AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önündeki heyecanlı bekleyiş sürüyor

Seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte AK Parti İl Başkanlığı önüne çok sayıda partili geldi.

Gece saatlerine kadar artarak devam eden kalabalık, sık sık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları bulunan partililer sonuçları beklerken, parti binası çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kalabalık için dışarıya dev ekranlar konuldu.

Basın mensupları için hazırlanan salonda onlarca yerli ve yabancı gazeteci, sonuçları kendileri için kurulan dev ekrandan takip etti.