AK Parti İstanbul İl Başkanlığında seçim sonuçlarına ilişkin hazırlıklar tamamlandı

İl başkanlığı binası önünde, seçim sonucuna ilişkin konuşma yapılabilmesi için platform kuruldu.

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, girişlerde üst araması yapılıyor. Basın mensuplarının seçimi takip etmesi için ise il binasında bir alan oluşturuldu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, saat 16.20'de il başkanlığı binasına geldi. Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.

Kurum ile beraber Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve parti yetkilileri de il başkanlığında bulunuyor.