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Güncel

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığını belirten Bakan Koca, tüm çabalara rağmen Baltacı'nın kurtarılamadığını bildirdi.

11 Şubat 2024 Pazar 00:21 - Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

"TÜM ÇABALARA RAĞMEN MAALESEF ARAMIZDAN AYRILDI"

Baltacı'nın il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığını kaydeden Sağlık Bakanı Koca, "Tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

"ACIMIZ TARİFSİZ"

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.' ifadelerini kullandı.

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