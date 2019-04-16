AK Parti, İstanbul olağanüstü itiraz dilekçesini bugün verecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz saat 15:30'da Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul için olağanüstü itiraz başvurusunu yapacak
- AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini saat 15.30'da YSK'ye teslim edeceği bildirildi.
"İSTANBUL'UN İPTALİ VE YENİLENMESİ İÇİN..."
Yavuz sosyal medya hesabında, "Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli Olağanüstü İtirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olacağız inşallah." dedi.
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