AK Parti İstanbul Kadın Kolları, terör saldırısında yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı

Rabia İlhan ve beraberindekiler, Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan İlhan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları olarak, 39 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle, hain saldırının gerçekleştiği alanda olduklarını söyledi.

Kadınlar olarak terörün karşısında her daim dik durduklarını ve dik durmaya devam edeceklerini belirten İlhan, "Bu hain saldırı bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılmış bir saldırıdır. Bu bize Kıbrıs'ın Taksim'den cevabıdır. Bu bize Diyarbakır annelerimizin Taksim'den cevabıdır. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı diplomasisine Taksim'den verilen bir cevaptır. Ancak biz devletimize güveniyoruz." diye konuştu.

İlhan, şöyle devam etti:

"Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler, buna maşa olanlar, şunu bilmelidir ki annelerin acısı büyük olur ama annelerin acısı büyük olduğu kadar ahları da büyük olur. Bu anlamda annelerin ahının bulunduğu hiçbir yerde hiç kimse yaşayamaz. Terör örgütlerinin tamamını inşallah bu annelerin ahında yok etmeye hep birlikte hazırız. Acımızı yüreğimize gömüp bugüne kadar her konuda mücadele ettiysek, terörle mücadele konusunda da siyasetten ekonomiye, akademiden sağlığa her sektörde bulunan kadınlarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ifade eden İlhan, "Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin tesisini, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte, her şeye, herkese rağmen devam ettireceğiz. Başımız sağ olsun." dedi.