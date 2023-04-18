AK Parti İstanbul Teşkilatından engelliler ve aileleri için iftar programı

İl Başkanlığındaki programa AK Parti milletvekilleri Serkan Bayram ve İsmail Emrah Karayel, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, İstanbul milletvekili adayları Yücel Arzen Hacıoğulları ve Cemal Donat, 23. Dönem milletvekili Lokman Ayva, partililer ile 500'ü aşkın engelli ve ailesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Serkan Bayram, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, afetzedelere de "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bayram, "Nice kardeşimiz yaralı, Rabb'imden şifa diliyorum. Nice kardeşlerim de ampüte kaldı, engelli kaldı. İnşallah devlet, millet el ele bu yaraları hep beraber sarmaya başladık. Şehirlerimizi yeniden imar ve inşa ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu engellerini bir bir ortadan kaldıracak tedbirleri alıyoruz." dedi.

Programda Yücel Arzen Hacıoğulları ve Tuana Şahin, "Türkiye Yüzyılı" şarkısını ve sevilen bazı parçaları seslendirdi.