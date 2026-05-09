AK Parti İstanbul'da sahaya indi: Milletvekilleri anneler ile buluştu

Partinin İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda sürdürülen saha programları kapsamında, İstanbul milletvekilleri bu hafta kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de gerçekleştirilen programlarda milletvekilleri, Anneler Günü dolayısıyla anneleri ziyaret ederek, günlerini kutladı.



İlçe teşkilatlarının da katılım sağladığı programlarda ev ziyaretleri gerçekleştirildi, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelindi.

Milletvekilleri, annelerle sohbet ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda, anneliğin toplum hayatındaki yeri, aile kurumunun önemi ve annelerin fedakarlıkları vurgulandı.

Programlarda, hayatın her alanında emeği, duası ve sevgisiyle aileyi ayakta tutan annelere teşekkür edilirken, AK Parti'nin aileyi merkeze alan sosyal politikalarına da işaret edildi.



AK Parti İstanbul teşkilatı, milletvekilleri ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte vatandaşla doğrudan temas kuran saha çalışmalarını kentin tüm ilçelerinde kararlılıkla sürdürüyor.

