9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
  • AK Parti İstanbul'da sahaya indi: Milletvekilleri anneler ile buluştu
AK Parti İstanbul'da sahaya indi: Milletvekilleri anneler ile buluştu

AK Parti İstanbul milletvekilleri, Anneler Günü dolayısıyla Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye başta olmak üzere kentin farklı ilçelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda yürütülen saha çalışmalarında, annelerin talep ve önerileri yerinde dinlendi.

9 Mayıs 2026 Cumartesi 09:32
Partinin İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda sürdürülen saha programları kapsamında, İstanbul milletvekilleri bu hafta kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de gerçekleştirilen programlarda milletvekilleri, Anneler Günü dolayısıyla anneleri ziyaret ederek, günlerini kutladı.

İlçe teşkilatlarının da katılım sağladığı programlarda ev ziyaretleri gerçekleştirildi, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelindi.

Milletvekilleri, annelerle sohbet ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda, anneliğin toplum hayatındaki yeri, aile kurumunun önemi ve annelerin fedakarlıkları vurgulandı.

Programlarda, hayatın her alanında emeği, duası ve sevgisiyle aileyi ayakta tutan annelere teşekkür edilirken, AK Parti'nin aileyi merkeze alan sosyal politikalarına da işaret edildi.

AK Parti İstanbul teşkilatı, milletvekilleri ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte vatandaşla doğrudan temas kuran saha çalışmalarını kentin tüm ilçelerinde kararlılıkla sürdürüyor.

