AK Parti, İstanbul'da yapılan son anket sonucunu açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CNN TÜRK'te katıldığı bir programda Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Bakan Adayı Murat Kurum hakkındaki yapılan anket hakkında konuştu. AK Partili Gül, Son anketlerde İBB Bakan Adayı Murat Kurum'un 1,5-2 puan önde olduğunu söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'ün açıklaması şu şekilde;

(Hatay'da "Gökhan Zan" muamması) Biz iddialar, dedikodular üzerine siyaset inşa etmiyoruz. Kim çekildi çekilmedi bunlar bizim gündemimizde yok.

Ben inanıyorum Malatya'da da çok iyi bir netice alacağımıza inanıyorum. Cumhur İttifakı'nın desteği ile seçileceğimizi düşünüyorum. Anketlerimiz Sami Bey'in adayımızın kazanacağını ortaya koyuyor.

"MURAT KURUM'UN TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE İZİ VAR"

İstanbul'da çok kıymetli bir isim var Murat Kurum. Murat Kurum kentsel dönüşüm nasıl yapılır depremle mücadele tedbirler nasıl yapılır denildiğinde Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Murat Kurum'un izi var. Bu yönüyle çok güzel bir tecrübesi var. 81 ile eli değmiş bir arkadaşımız. Çalışkanlığıyla ve verdiği vaatleri hatırlayan bir anlayışla ilerleyen adayımız var.

"İSTANBUL'DA MURAT KURUM ÖNDE"

Belediyecilikte marka bir anlayış var ve gerçek belediyeciliği AK Parti yapıyor. Son anketlerde 1,5 - 2 puan Murat Bey'in önde olduğunu görüyoruz. Trendin Murat Kurum lehine arttığını görüyoruz. Son 1,5 haftadır anketlerde Kurum lehine sonuç var.