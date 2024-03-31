İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den İstanbullulara 'sandığa davet' çağrısı
Güncel

AK Parti'den İstanbullulara 'sandığa davet' çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Herkesi sandığa davet ediyoruz. 5 yıl kentimizi en iyi şekilde yönetecek başkanların belirlenmesi noktasında yetkisini milletimiz bugün en güzel şekilde kullanacak' dedi.

AA31 Mart 2024 Pazar 10:50 - Güncelleme:
AK Parti'den İstanbullulara 'sandığa davet' çağrısı
ABONE OL

Başakşehir'de oyunu kullanan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları sandığa davet etti.

Kabaktepe, eşi Amine Ateş Kabaktepe ve 2 çocuğuyla birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanacağı Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. 1144 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa ailesiyle giren Kabaktepe, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"İstanbul'da, tüm Türkiye'de ilçelerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. İnsanları sandığa davet ediyoruz. Kentlerimizi en iyi şekilde yönetecek adayların belirlenmesi noktasında, milletimizin bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. İstanbul'da sabah 04.30'dan itibaren başlayan mesaimiz var."

Kabaktepe, İstanbul'da sakin bir ortamda oy kullanma işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, "Bu sakinliği, olgunluğu herkesten bekliyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçimin sonucunda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.