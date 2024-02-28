Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) 36. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılan Dağ, konuşmasında İzmir'in sanayisi, tarımı, turizmi, tarihi, kültürü ve 4,5 milyonluk nüfusuyla büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

Bu güzellikler yurduna hizmetkar olarak potansiyelini enerjiye ve sinerjiye dönüştürmek için, yeni bir hikaye yazmak için aday olduğunu kaydeden Dağ, "Hep birlikte el ele vererek İzmir için hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. İzmir İktisat Kongresi'yle belirlenen 'ekonomide tam bağımsızlık' hedefinin konulduğu bu toprakları zenginliğin ve bereketin şehri yapmak istiyoruz. Bu süreçte özel sektörün ihtiyaçlarını biliyor ve dünyanın dört bir yanında ticaret elçileri olarak edindiğiniz tecrübeleri önemsiyoruz. Hep birlikte çalışacak, kazanacağız. Dün olduğu gibi bugün de İzmir'imiz üretim ve ticaretle zenginleşecek, zenginliğine zenginlik katacak." diye konuştu.

Dağ, ulaşımı ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak gördüklerini, bu kapsamda yeni bir çevre yolu, körfez geçişi, alternatif güzergahlar, köprülü kavşaklar ve metro hatlarını şehre kazandıracaklarını ifade etti.

İzmir'i bir girişimcilik merkezi haline getirmek için İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracaklarını, "Yeni İşim, İlk Ofisim" projesiyle girişimcilere ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacaklarını dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"İzmir'imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle, yatırımcılarımızın kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceğiz. İzmir'imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, istihdam ofisleri, İzmir Mesleki Eğitim Merkezleri ve İzmir İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz."

Serbest Teknoloji Parkı Projesi'yle Alsancak Limanı'nın arka alanını teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceklerini aktaran Dağ, rüzgar enerjisi ekipmanı sektörü için ihtisaslaşmış sanayi bölgeleri oluşturacaklarını, Çandarlı Limanı ve art alanını bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceklerini kaydetti.

- "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM, İL MÜFTÜLÜĞÜNE TALİP DEĞİLİM"



Daha sonra soruları yanıtlayan Dağ, kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak bilinen İzmir'deki arsa sorunuyla ilgili soru üzerine "Merkezi yönetimle bunu çözeceğiz. Kafamızda bir formül var. Çözen belediye başkanı olarak tarihe geçeceğim. Yüksek bir bina yapmayacağız. Kamu binalarını, büyükşehir binası da dahil olmak üzere orada yapabiliriz. Belediye, emniyet, SGK il müdürlüğünü oraya alırız. Merkez Bankasını da oraya alabiliriz." ifadelerini kullandı.

İzmir'in kamu yatırımlarından alması gerekeni aldığını, daha fazlası için yerel yönetimlerin lobi yapması gerektiğini dile getiren Dağ, kentte yaşayanların yaşam tarzına ilişkin bir soru üzerine de "Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim." dedi.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylara devam eden yatırımlarla ilgili brifing vermek istediği, katılıp katılmayacağının sorulması üzerine de "Biz de kamuoyundan duyduk. Tunç Bey'le bizim iletişim sorunumuz yok. Keşke arayıp 'böyle bir şey düşünüyorum, ne düşünürsünüz' diye söyleseydi. Ben ayrı olmak şartıyla brifing vermek isterse giderim. Bundan da memnuniyet duyarım. Nisanda alacağım brifingi önden almış olurum." diye konuştu.

- "TEMEL MOTTO 'KORUYARAK GELİŞME' OLMALI"



ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer de İzmir'in çok yıpranmış bir kent olduğunu dile getirerek, tabiatına çok hoyrat davranıldığını, körfezin temiz tutulmadığını, tarihsel dokusunun korunamadığını söyledi.

Belediye başkanlarının temel mottosunun "koruyarak gelişme" olması gerektiğini kaydeden Şükürer, ayrıca sosyal belediyecilik, şeffaf belediyecilik, liyakat beklediklerini belirtti.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise 7 yıldır ESİAD üyelerinin "Türkiye Ekonomisine İlişkin Beklentileri" başlıklı anket çalışması yaptığını belirterek, "2024 yılı anketimizde üyelerimize 'İzmir'de öncelik verilmesi gereken üç yatırımı' sorduk. Üyelerimiz, ilk sırada şehir içi ulaşımı gösterirken, ikinci ve üçüncü sırayı kentsel dönüşüm projeleri ve 2. çevre yolu aldı. Anketimizde limanların geliştirilmesi/kapasite artırımı, ihtisas organize sanayi bölgeleri, tarımsal dönüşüm, İzmir Körfez Geçişi Projesi ve dijital altyapı yatırımları da karşımıza çıktı. Geçen seneden farklı olarak şehir içi ulaşım konusunun üst sıraya yükseldiğini görüyoruz." dedi.

Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.