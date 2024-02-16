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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ: Trafik sorununu gündemden çıkartacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'İzmir için çok daha önemli işlerin başarılması gerekiyor ama önceliğimiz kronik hale gelmiş sorunları çözüme kavuşturmak olacak.' dedi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 12:47 - Güncelleme:
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ: Trafik sorununu gündemden çıkartacağız
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Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Burada konuşan Hamza Dağ, Özgener ve yönetim kurulu üyelerinin yıllardır İzmir'in meseleleriyle dertlendiğini, kendilerinin de ellerinden geldiğince onlara destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.

İzmir'in tarih boyunca ticaretin merkezi konumunda yer aldığına işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"İzmir, özellikle deniz ticaretiyle birlikte büyümeye başladı ve tarih boyunca hep böyle ilerledi. İzmir için çok daha önemli işlerin başarılması gerekiyor ama önceliğimiz kronik hale gelmiş sorunları çözüme kavuşturmak olacak. Bunun başında ulaşım ve trafik geliyor. Onu inşallah en kısa zamanda İzmir gündeminden çıkartacağız. Ticaret anlamında bunu birlikte başarmak zorundayız. Örneğin yenilebilir enerji santrallerinin İzmir'de kurulmasının yanında teknik ürünlerin burada üretilmesine odaklanıyoruz. Bu konuda mesafe aldık ancak ilerleyen süreci daha efektif hale getirmeliyiz. İkincisi İzmir'de teknokentler ciddi anlamda ilerledi. Hep birlikte bununla ilgili hamleler yapmamız gerekiyor. Teknolojik anlamda yetişen çocuklar hem oyun sektöründe hem bilişim sektöründe hem teknofest sektöründe ciddi anlamda bir mesafe alıyor. Alsancak Limanı arkasındaki bölgeyi bilişim ve teknokent merkezi yapabiliriz. Bu alan herkesin tercih edeceği bir lokasyon. Önce kendi gençlerimiz ama dünyadan da herkesin tercih edebileceği bir yer, biz bu anlamda inşallah odamızla beraber şöyle omuz omuza bunu ayağa kaldırmak istiyoruz."

Turizmle ilgili önemli projeler geliştireceklerini vurgulayan Dağ, bu alanda doğayı koruyacak çalışmaların da olacağını dile getirdi.

Hamza Dağ, organize sanayi bölgelerindeki genişleme çalışmalarına destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Ceyda Bölünmez Çankırı da İzmir'in sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, kentin hak ettiği değere ulaşması için projeler hazırladıklarını ifade etti.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise "Hamza Bey'in proje lansmanında bizzat bulundum. İzmir'e değer katacağına inandığım çok önemli çalışmaları gündeme getirdi. Gerçekleştirdiğinde şehrimize hem ekonomi hem istihdam alanında önemli katkılar sağlayacak konuları paylaştı. Baktığınızda üzerinde de çok titizlikle çalışıldığını hemen anlıyorsunuz. İnşallah İzmir önemli projeleri bu şekilde kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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