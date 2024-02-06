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  • AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'in sorunlarını 5 yıl daha öteleme şansımız yok
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'in sorunlarını 5 yıl daha öteleme şansımız yok

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinin düzenlediği toplantıda kentsel dönüşümle ilgili yaklaşımlarını anlattı. İzmir depreminin, kentte 'hazır olun' mesajı verdiğini belirten Dağ, 'Bizim İzmir'in sorunlarını 5 yıl daha öteleme şansımız yok. İzmir'de 5 yıl daha makyajla, birtakım algı operasyonlarıyla vakit geçirme lüksümüz yok. Bugün bize bunu çok iyi hatırlatıyor.' dedi.

6 Şubat 2024 Salı 12:59 - Güncelleme:
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'in sorunlarını 5 yıl daha öteleme şansımız yok
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Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ilk günden itibaren devlet millet kucaklaşmasıyla asrın felaketinin asrın birlikteliğine dönüştürüldüğünü söyledi.

Yapılan çalışmalarla önemli mesafe katedildiğini ifade eden Dağ, orayla ilgili yapacakları çok iş olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışmaları takip ettiğini kaydetti.

Dağ, 2020 yılında İzmir'de de yıkıcı bir deprem yaşandığını hatırlatarak, depremin yaralarının büyük oranda sarıldığını anlattı.

İzmir depreminin, kentte "hazır olun" mesajı verdiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bizim İzmir'in sorunlarını 5 yıl daha öteleme şansımız yok. İzmir'de 5 yıl daha makyajla, birtakım algı operasyonlarıyla vakit geçirme lüksümüz yok. Bugün bize bunu çok iyi hatırlatıyor. 30 Ekim depremi bize diyor ki, İzmir'imizin yüzde 60'a yakını depreme dayanıksız. Sadece çarpık kentleşme olduğu yerleri söylüyorum. İmara uygun olan yerlerde de karot testi yapılsa belki farklı bir pozisyon daha çıkar. Onun için yerinde yeni yaşam ya da güvenli konutlar işini başlatmak zorundayız. Çok iş var. Ama bir yerinden başlamak zorundayız. 25 yılda, her yıl 5 bin konut olsa 125 bin konutu bir noktaya getirmiş olurduk."

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