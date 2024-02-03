AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu kahvaltı programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Dağ, "Şehrimizin yıllara sâri biriken sorunları, yönetimsel garabetleri İzmirlilerin bu güzel şehri doyasıya yaşamasına engel olmakta. Buradan kıymetli hemşerilerime seslenmek istiyorum. Altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine varıncaya kadar her alanda yaşanan sıkıntılar sizleri umutsuzluğa sevk etmesin. İzmir nice karanlıkları, karamsarlıkları geride bırakarak kurtuluşun sembolü olmuş şehr-i abidedir. İzmir varsa umut vardır. Ne diyoruz her defasında 'Biz İzmir'iz Başarabiliriz'" dedi.

"SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ DE İHMAL ETMEYECEĞİZ"



"31 Mart'a kadar durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden İzmir'in sokaklarını arşınlamaya, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye; sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamaya gayret edeceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Dağ, "Şehrimizin altyapısını sil baştan yenilerken, alternatif yollar ve yeni metro hatlarıyla ulaşım ağını güçlendirirken, sağlam ve güvenli konutlar inşa ederken sosyal belediyeciliği de ihmal etmeyeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, esnafımızı, çiftçimizi, sanayicimizi, işçimizi ve emeklimizi gözeteceğiz. Bunların yanında hemşerilerimizin mustarip olduğu bazı konular var ki seçildiğimizde hiç beklemeden hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

DAĞ'DAN İZMİRLİLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ SU MÜJDESİ



Bildiğiniz üzere İzmir, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir. Bu durumdan çok rahatsız olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir İzmirli olarak, İzmir sevdalısı olarak en temel ihtiyaç olan suyun; İzmirli hemşerilerimize en pahalı ücret tarifesinden sunulması gerçekten bu şehre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir. 0-10 m3 için 22,09 TL su bedeli ve 11,04 TL atık su bedeli olmak üzere toplamda 33,13 TL ile hemşerilerimize Türkiye'nin en pahalı su sunulmaktadır. Tabi bu rakam 11-20 m3'te 42,37 TL'ye, 21 m3 ve üstü kullanımlar için de 79.33 TL'ye varmaktadır. İnşallah göreve geldiğimizde ilk iş olarak en büyük, en temel ihtiyaç olan suyun ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Yapacağımız su ücret tarifesindeki indirim, vatandaşlarımızın bütçesine nefes aldıracak. Aile ekonomisine katkıda bulunacak. Ayrıca sadece tarife indirimi ile değil alt yapı çalışmalarımızla ve yenilikçi su politikalarının uygulanması ile yaşadığımız çağa aykırı bir şekilde yaşanan su kesintilerine de son vereceğiz" diye konuştu. Ayrıca Dağ, 13 Şubat günü de İzmir için hazırlamış oldukları vizyon projelerini açıklayacaklarını duyurdu.

Programa, AK Partili ve MHP'li çok sayıda isim ve vatandaşlar katılım gösterdi.