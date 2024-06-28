AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan su zammına tepki: Bunun adı illüzyon siyasetidir

Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün olağanüstü toplanan İZSU Genel Kurulu'nun tek gündem maddesinin zam olduğunu belirtti.

"Memurlarına haklarını vermeyerek toplu sözleşme kriziyle boğuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bu durumu olağanüstü görmediğini" aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"CHP Genel Merkezi'nde üretilip İzmir'e yollanması planlanan vesayet vekili yöntemiyle iradesi ipotek altına girecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu durumu da olağanüstü görmedi. Ama iş zam yapmaya, vatandaşın çeşmesinden akan suya yüzde 45 gibi fahiş artış yapmaya gelince durum bir anda olağanüstü olup İZSU Genel Kurulu tek gündem maddesiyle toplandı ve bugün zam kararı alındı. Belediye meclisinde AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına rağmen CHP'lilerin oylarıyla yüzde 45'lik zam kararı kabul edildi. Bu haliyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından haziran ayında yapılan göz boyama indiriminin çok daha fazlası zam olarak faturalara yansıyacak. Bunun adı illüzyon siyasetidir. Vatandaşı kandırmak, kaşıkla verip kepçeyle almaktır. İsterdik ve beklerdik ki konu zam yapmak olduğunda vatandaşın cebinden elini çekmeyen CHP belediyeciliği aynı özveri ve hızlı çözüm yöntemlerini; işçilerin, memurların ve hizmet bekleyen İzmirlinin hakkını verirken de göstersin. Ama yine olmadı, yine yapmadılar."