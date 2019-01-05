Ak Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu 2019 Ak Parti MHP il ilçe belediye başkan adayları isim listesinde kimler var

Ak Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 5 Ocak 2019 (Bugün) açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen İzmir Ak Parti belediye başkan adayı kimdir? Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim tam listesi belli oldu mu? İstanbul Ankara ve İzmir'den Ak Parti MHP belediye başkan adayları kimler? soruların yanıtları bugün yapılacak açıklama ile netleşmiş olacak. Bugün saat 14:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklanacak. AK Parti İzmir Teşkilatı, İzmir'in 30 ilçesinin adayını açıklayacakken, programın yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak Aday Tanıtım Toplantısı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Alınan son dakika bilgisine göre AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, "AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. MHP adaylarını da birlikte açıklayacağız. İsimler netleşti ama birkaç ilçeyle ilgili bugün konu sonuca bağlanacak" denildi. AK Parti İl Başkanı: İzmir'de 6 ilçe MHP'ye verildi! Ak Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler haberimizde...

İzmir'de düzenlenen Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'nda büyük bir sahne kurulurken, süslemeler de bir gün önceden bitirildi. Salona asılan pankartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı "İzmir'in efeleri Reis'i ile 2023'e yürüyor" ile İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafının yer aldığı "Gönüller yapmaya geldik" yazıları yazıldı. 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir adayı olan ve önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye adayı gösterilen Binali Yıldırım da programda unutulmadı. Yıldırım'ın fotoğrafının yer aldığı pankartta, "İzmir senin uğurun, sen İzmir'in gururusun" yazısı dikkat çekti. Sahnede AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerdeki sloganı olan, "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" yazısına yer verildi.

BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR DA GELECEK



Aday belirleme sürecinde izledikleri yol haritası hakkında açıklamalarda Şengül, "Yarın İzmir AK Parti bütün kamuoyunun bildiği gibi Sayın Nihat Zeybekci'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. 30 ilçemizin belli, bir kısmı AK Parti, olacak belli bir kesimde MHP adayları olacak. Uzun çalışmalar neticesinde adaylarımızı belirledik. Temayül yoklaması yaptık, kamuoyu yoklamaları yaptım. Partimizin tek tek görüşlerini aldık. Karar verildi. Yaptığımız son toplantıda adaylarımız belirlendik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve bakanlarımızın katılımıyla İzmir'imize 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkanlarımızı açıklayacağız. Bu sonuçlarla birlikte inanıyorum ki 2019 İzmir kazanacak. Adaylarımızı belirlerken kamuoyunda bilinirliğinden ziyade, bilgi birikimi, deneyimini öne aldık, ince eleyip sık dokuduk. İzmir ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Sorunları yakından biliyoruz, ulaşım sorunu çöp büyük bir sorun teşkil ediyor. Büyükşehir Adayımız Zeybekci ile uzun süredir İzmir'imizde çalışmalar yapıyoruz. Kendisi uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, tecrübesi bilgi birikimi var. Bu da İzmir'e yansıyacak. İzmir'in kaybedecek zamanı yok, ciddi sorunları var. Ciddi sorunlara çözüm üretecek kişi ise Nihat Zeybekci'dir. Vatandaştan çok büyük bir teveccüh var, sokağa indiğimizde bunun yansımalarını çok iyi görüşüyoruz. Bizim ortak değerlerimizi su istimal edilmesini istemiyorlar. Çatışmadan uzak güzel İzmir'imiz için çalışmalarımıza bismillah diyeceğiz" dedi.



PAKDEMİRLİ'NİN MEVLİDİ İLE MANİSA'DA FABRİKA AÇILIŞINA KATILACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00'te başlayacak olan Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından gerçekleştireceği programıyla ilgili bilgi veren Şengül, toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in babası Ekrem Pakdemirli için düzenlenecek mevlide katılacağını ve ardından helikopter ile Manisa'da bir fabrikanın açılışını yapacağını söyledi.







İLÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR



Gazetecilerin "MHP'ye hangi ilçeleri verdiniz" ilişkin Aydın Şengül, şunları söyledi:

"Zaten bizim Cumhur İttifakı'nda yola çıktığımızda herkes öncelikle kendi kazandığı ilçelerde kendi adaylarını çıkaracak. Onun dışında kazanılmamış ilçelerde hangi parti ikinci parti olduysa onun adayları çıkarılıp destek verilecek. Bundan yola çıkarılarak gerekli görüşmeler yapıldı ve belli mutabakata varıldı. Bugün son görüşmelerle netleşecek. Bizim AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. MHP adaylarını da birlikte açıklayacağız. İsimler netleşti ama birkaç ilçeyle ilgili konu sonuca bağlanacak."

AK PARTİ İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİR?

Ak Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.



İzmir Genel Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekci



AK Parti İl Başkanı: İzmir'de 6 ilçe MHP'ye verildi! AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 6 ilçede MHP adaylarının destekleneceğini söyledi. Şengül, "MHP'ye 6 ilçe verildi, bir iki ilçe için görüşmeler devam ediyor" dedi. Adaylar, cumartesi günü açıklanacak.



DUVAR – AK Parti’nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yarın açıklanacak. Adayların tanıtılacağı törenin yapılacağı Halkapınar Spor Salonu’nda hazırlıklar sürüyor. Törende, AK Parti’nin adaylarının yanı sıra MHP’nin adayları da açıklanacak.



AK Parti’nin, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde İzmir’de belirlediği ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın saat 14.00’de Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenecek törenle açıklanacak. Konuşmaların yapılacağı platformun sağ tarafına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sol tarafına da AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin fotoğrafları konuldu.



Toplantıya TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katılacak.



‘ADAY BELİRLERKEN DENEYİMİ ÖN PLANDA TUTTUK’



Program öncesi bilgi veren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “30 ilçemiz belli, bir kısmı AK Parti olacak belli bir kesimde MHP adayları olacak. Uzun çalışmalar neticesinde adaylarımızı belirledik, temayül yoklaması, kamuoyu yoklamaları yaptık. Bu kararlar yapışan çalışmaların ardından verildi” diye konuştu.



Yapılan son toplantıda adayların belirlendiğini ifade eden Başkan Şengül, “Adaylarımızı belirlerken kamuoyunda bilinirliğinden ziyade, bilgi birikimi, deneyimini ön planda tuttuk. İnce eleyip sık dokuduk. İzmir ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Sorunları yakından biliyoruz, ulaşım sorunu, çöp büyük bir sorun teşkil ediyor” dedi.



‘HERKES KAZANDIĞI İLÇEDE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK’



Şengül, gazetecilerin “Kaç ilçede MHP’li aday gösterilecek” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Herkes öncelikle kendi kazandığı ilçelerde kendi adaylarını çıkaracak. Onun dışında kazanılmamış ilçelerde hangi parti ikinci parti olduysa onun adayları çıkarılıp, destek verilecek. Bundan yola çıkarılarak gerekli görüşmeler yapıldı ve belli mutabakata varıldı. Bugün son görüşmelerle netleşecek. AK Parti’nin çıkaracağı isimler netleşti. AK Parti’de belki bir iki ilçede isim değişikliği olabilir. MHP’ye 6 ilçe verildi, bir iki ilçe için görüşmeler devam ediyor.” (

AK PARTİ İSTANBUL İL VE İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU



İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:

İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi



Adalar - Özlem Öztekin Vural



Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı



Ataşehir - İsmail Erdem



Avcılar - İbrahim Ulusoy



Bağcılar - Lokman Çağrıcı



Bahçelievler - Hakan Bahadır



Bakırköy - Mehmet Umur



Başakşehir - Yasin Kartoğlu



Bayrampaşa - Atilla Aydıner



Beykoz - Murat Aydın



Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık



Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız



Büyükçekmece - Mevlüt Uysal



Çatalca - Mesut Üner



Çekmeköy - Ahmet Poyraz



Esenler - Mehmet Tevfik Göksu



Esenyurt - Azmi Ekinci



Eyüp Sultan - Deniz Köken



Fatih - Ergün Turan



Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta



Güngören - Bünyamin Demir



Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz



Kağıthane - Mevlüt Öztekin



Kartal - Ebubekir Taşyürek



Küçükçekmece - Temel Karadeniz



Pendik - Ahmet Cin



Sancaktepe - Şeyma Döğücü



Sarıyer - Salih Bayraktar



Sultanbeyli - Hüseyin Keskin



Sultangazi - Abdurrahman Dursun



Şile - İlhan Ocaklı



Tuzla - Şadi Yazıcı



Şişli - Nihal Yıldırım



Ümraniye - İsmet Yıldırım



Üsküdar - Hilmi Türkmen



Zeytinburnu - Ömer Arısoy



3 ilçede Cumhur İttiffakı



Biz bu seçimde Cumhur İttifakı ile hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin dört bir tanında müşterek çalışmalarımız var. Bunun sonucunda İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirledik. Hepsinde de bir olacağız, beraber olacağız, Allah’ın izniyle oralardaki seçimleri alacağız.



Beşiktaş - Serkan Toper



Maltepe - Ahmet Baykan



Silivri - Volkan Yılmaz

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İSİM LİSTESİ

Afyon: Mehmet Zeybek



Ankara : Mehmet Özhaseki



Balıkesir: Yücel Yılmaz



Bingöl: Erdal Arıkan



Çanakkale: Ayhan Gider



Çankırı: Hüseyin Boz



Çorum: Halil İbrahim Aşgın



Eskişehir: Burhan Sakallı



Hatay - İbrahim Güler



İzmir: Nihat Zeybekci



Karaman: Mahmut Sami Şahin



Konya: Uğur İbrahim Altay



Mardin: Mehmet Vejdi Kahraman



Muş: Feyat Asya



Sakarya - Ekrem Yüce



Sivas: Hilmi Bilgin



Tokat: Eyüp Eroğlu



Trabzon - Murat Zorluoğlu



Uşak: Mehmet Çakın



Yozgat: Celal Köse

Adıyaman, Süleyman Kılınç...



Amasya; Cafer Özdemir.



Antalya; Menderes Türel



Ardahan - Yunus Baydar



Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz



Batman - Murat Güneştekin



Bayburt - Fatih Yumak



Bitlis - Nasrullah Tanglay



Bolu- Fatih Metin



Burdur - Deniz Kurt



Bursa - Ali Nur Aktaş



Denizli - Osman Zolan



Diyarbakır - Cumali Atilla



Düzce - Faruk Özlü



Elazığ- Şahin Şerefoğulları



Erzurum- Mehmet Sekmen



Gaziantep - Fatma Şahin



Giresun - Aytekin Şenlikoğlu



Gümüşhane - Ercan Çimen



Hakkari- Cüneyt Epcim



Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör



Karabük - Burhanettin Uysal



Kastamonu - Tahsin Babaş



Kayseri - Memduh Büyükkılıç



Kırıkkale - Mehmet Saygılı



Kırklareli - Burak Süzülmüş



Kilis - Mehmet Abdi Bulut



Kocaeli - Tahir Büyükakın



Malatya - Selahattin Gürkan



Nevşehir - Rasim Arı



Niğde - Emrah Özdemir



Ordu - Hilmi Güler



Rize - Rahmi Metin



Samsun - Mustafa Demir



Sinop - Ali Çöpçü



Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül



Şırnak - Mehmet Yarka



Tekirdağ - Mestan Özcan



Yalova- Yusuf Ziya Öztabak

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.

MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.

Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.

Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.

Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.

Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.

Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.

Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.

Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.

Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.

Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.

Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.

Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.

Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.

Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.

Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.

Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.

Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.

Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi.